Ismétlésre készülnek: Szedeák-ZTE (online)

Naturtex-SZTE-Szedeák - Zalaegerszeg - (-,-,-,-)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Cziffra, Pozsonyi, Balogh Gy.

Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.

ZTE: Ware, Thompson, Harris, Szabó, Agafonov. Csere: Gulyás. Vezetőedző: Bencze Tamás.



Online közvetítésünk:



I. negyed



Egyperces gyászszünettel kezdődött a meccs a közelmúltban elhunyt korábbi Szedeák-edző, Sági Ákos emlékére. Agafonov szerzi a meccs első kosarát a körtéből, 0-2. Ráfújnak az ukránra egy faultot Sulovics ellenében, kettejük párharca igen paprikásra sikerült az odavágón. Juhos Szabó mellett oldja meg, 2-2. Harris egy tempóval, 2-4. Juhos egy triplát is bedob, először vezetünk, 5-4. Agafonov büntetői Juhos faultja után, a helyére teszi mindkettőt, 5-6. Green elcsúszik betörés közben, a Zetéé a labda. Harris beemeli a második trojkáját, 5-9. Sulovics túldobja a gyűrűt, majd Agafonov zsákol, 5-11. Greennek nem jön a tripla. Öt másodperce marad a vendégeknek, miután Sulovics beleüt a labdába: rossz Szabó tempója. Vágvölgyi töri meg a 0-7-es vendégfutást egy hármassal, 8-11. Sulovics széttárja a karjait, de mégis ráfújják a hibát. Ware kivitte az alapvonalon, jöhet a Szedeák. Vágvölgyitől rossz a bejátszás, de Harrisnek nem jön a hármas. Juhostól egy tempó, 10-11. Ware most könnyen mehetett be, 10-13.



17.52 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A csapatok már melegítenek, a szegedi keretből az eltiltott Ponjavics mellett Révész Ádám hiányzik, a center nem tudta vállalni a játékot. Ott van viszont Wirth Ádám, aki hosszú idő után újra bevethető. Így indultak el a szegedi játékosok az öltözőből!







Korábban írtuk:



Nagyon mélyről állt fel a Naturtex-SZTE-Szedeák legutóbb a Paks otthonában. A szegediek szűk két perccel a vége előtt még nyolcpontos hátrányban voltak, azonban kiváló hajrát produkálva előbb hosszabbításra mentették a találkozót, majd meg is nyerték azt. Tették mindezt úgy, hogy az egyébként is szűkös keretből ekkorra már elveszítették a kipontozódott Vágvölgyi Ákost és a kiállított Alekszandar Ponjavicsot, viszont a kispadról érkező emberek is bizonyítottak. Fontos, csapatként elért siker volt a paksi győzelem, pontosan az ilyen mérkőzések adhatnak lendületet ahhoz, hogy feledtesse az őszi sikertelen szériát a Szedeák. Andjelko Mandics együttese zsinórban két mérkőzést nyert, ráadásul mindkettőt hosszabbítást követően – ezek a momentumok billenthetik át a gárdát a pozitív irányba.



Ezúttal az a Zalaegerszeg érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amely hasonlóan kemény feladat lehet, mint a Paks elleni mérkőzés. A zalaiak kilenc győzelmükkel és hét vereségükkel vezetik a sűrű középmezőnyt, az ötödik ZTE és a tizedik Sopron között is csupán két siker a különbség.



Bencze Tamás együttese egy próbajátékossal érkezik Szegedre. Az amerikai Alandise Harris tavaly az Alba Fehérvárban játszott, a hármas és négyes poszton bevethető kosaras háromhetes tesztidőszakát tölti a ZTE-nél. A légiós a TF Budapest elleni győztes meccsen 14 ponttal és 6 lepattanóval mutatkozott be.



Ismétlésre lenne szükség tehát a Naturtextől, ha sikerül újból hasonló játékot mutatnia, mint az atomvárosban, akkor jöhet az újabb bravúr. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.