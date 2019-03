Itt a javítási esély: Szedeák - Kecskemét (online)

Bolticséknak fontos lenne a győzelem. Fotó: Karnok Csaba

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Győrffy, Török, Nagy.Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kecskemét: Mészáros, Wittmann, Green, Dramicsanin, Karahodzics. Csere: Deraszimovics, Kucsera. Vezetőedző: Forray Gábor.Karahodzics egy támadólepattanó után szerzi az első kosarat a meccsen, 0-2, Sulovics válaszol, 2-2 - de lerohanás után Mészáros viszi végig, 2-4. Megint Sulovics, 4-4. Boltics betörése után először vezetünk, 6-4. Kimarad Green triplája, majd Wittmann floatere már nem, 6-6. Ponjavics nem kap faultot, Greennek viszont szerencséje van hasonló helyzetből, 6-8. Sulovics harmadik kosarát szerzi, 8-8. Wittmanné a meccs első triplája, 8-11. Ponjavics egyenlít, fontos kosár, rögtön jön az első szegedi hármas is, 11-11. Hiába szedi ki a gyűrűből a kecskeméti, nem adják meg a kosarat - végül Boltics azért befejezi, 13-11. Wittman egyenlít, 13-13. Juhos első pontjai, 15-13. Beszédül Wittmann hármasa, 15-16. Sulovics negyedik kosara, újra itt az előny, 17-16. Labdaszerzés után Wirth viszi végig, ezzel minden kezdőjátékosunknak van már pontja, 19-16. Mészáros szed egy támadópattanót, majd bedob egy triplát... 19-19. Kerpel-Fronius az első cserénk. Boltics viszi be a körtébe, 21-19. Rossz Dramicsanin tempója - Ponjavics hármasa viszont nem, 24-19, az eddigi legnagyobb szegedi előny! Karahodzics első kosara, 24-21, még van egy támadásunk - Juhostól rövid a tripla, így még jöhet a Kecskemét. Green bedobja a negyedik vendég hármast - 24-24, kár az utolsó percekért.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Újabb hazai kihívás előtt a Szedeák, amelynél szerencsére ma is mindenki egészséges - a vendég Kecskemét is teljes kerettel érkezett.Innen csak felfelé vezethet az út. Röviden így foglalhatjuk össze az elmúlt heteket a Naturtex-SZTE-Szedeáknál, hiszen a szegedi csapat a legutóbbi öt találkozóját egyaránt elveszítette, és bár matematikai esélye még maradt arra, hogy a középházba kerüljön, minden bizonnyal az alsóházban folytatja majd az alapszakasz zárását követően.A hétvége ráadásul a legrosszabbul alakult, hiszen a Szedeák előtt álló két csapat, a Sopron és a Kaposvár is nyerni tudott, így mindkét gárda már néggyel több sikert számlál Sulovicsékhoz képest. Mindez azért fontos, mert az alsóházi küzdelmek során várhatóan e két csapat közül kellene megelőzni legalább egyet ahhoz, hogy ne kelljen play outot játszani az A csoportos tagságért.Ehhez szükség lenne minden győzelemre, így a szerdán 18 órától kezdődő, Kecskemét elleni meccsen is ez lehet a célja a Szedeáknak, annak ellenére, hogy a vendégek jó szezont futnak, és az ötödik helyen állnak. A két csapat rendre igen küzdelmes, feszült meccset játszik egymással, és minden bizonnyal nem lesz kivétel ez alól a szerdai meccs sem: főképp, ha a Naturtex feledtetni szeretné a legutóbbi meccsén történteket.A Naturtex-SZTE-Szedeák– Kecskemét mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik.