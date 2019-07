Itthon kezdi az évet a MOL-PICK Szeged, decemberben utaznak a Veszprémhez

Az első rangadóra sem kell so­­kat várni, hiszen a 4. fordu­lóban, szeptember 29-én a Tatabánya otthonába látogat Juan Carlos Pastor együttese. A nagy rivális Telekom Veszprém csapatával először idegenben, december 8-án, vasárnap találkozhat a PICK, míg a két csapat szegedi meccsét 2020. április 12-én rendezhetik. Az ezúttal is 26 fordulóból álló alapszakasz utolsó mérkőzését jövő májusban, a Ferencváros otthonában játssza majd a PICK.

Fontos megjegyezni, hogy mindezek csak tervezetek, a Bajnokok Ligája-mérkőzések időpontjai miatt sok dátum és kezdési időpont is módosulhat a későbbiek során.



Nem sok maradt már a kerettagok szabadságából sem, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a szurkolókkal közösen nyitja meg az új szezont a MOL-PICK Szeged. Az V. PICK-niket július 21-én, vasárnap rendezi a klub a Széchenyi téren, ahol a drukkerek újból találkozhatnak a játékosokkal. Ezt követően viszont már a munka játssza a főszerepet a kézilabdázóknál, hiszen néhány szegedi edzést követően a szlovéniai Rogla felé veszi az irányt a csapat, ahol egy tíznapos, magaslati edzőtáborban vesznek részt Dean Bombacék.



Augusztus 7-én és 10-én az új­­szegedi sportcsarnokban lát­­hatják a szurkolók az új csa­­patot, hiszen két, egyaránt ingyenes edzőmeccset vívnak a kékek, előbb a Dabas, majd az NB I-ben újonc Vác lesz a szegediek ellenfele.