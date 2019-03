Japán, de még nem Tokió a cél a két szegedi fiatal kenusnak

Két fiatal, kedves, mosolygós lány és egy kemény sport, a kenu. Nagy Bianka és Molnár Csenge nehéz mozgásformát választott, ám amikor az NKM Szeged sportolói a vállukra veszik a hajót, a báj, a vidámság ugyanúgy megvan bennük, mintha csak egy iskolatáskát helyeztek volna el a hátukon. És a nekik feltett legnépszerűbb kérdésre, vagyis hogy kislányként miért éppen a kenuzást választották, ugyancsak egy kis mosollyal az arcukon felelnek.– Mert az osztálytársam is kenuzott – mondta Bianka.– A korábbi testnevelőm, Kása Ferenc egyben kenus edző, ez az oka – válaszolta Csenge.Eközben nevelőedzőjük, Kása Péter csendben, a háttérben hallgatja őket. A napi feladatok előkészítése közben pedig látszódik, tökéletes az összhang a trió tagjai között.– A felkészülést végig itthon, Szegeden végeztük el, mert egyrészt minden feltétel adott a jó és eredményes munkához, másrészt a női kenuzás még mindig keresi az útját, így például a szövetség szervezésében központi meleg vízi edzőtábor nem is igazán szerveződött – mondta Kása Péter.– Éppen ezért jött kapóra egy lehetőség, amelyet a Japánban edzősködő egykori szegedi kajakos, Gyökös Lajos révén kaptunk. Két teljes hetet tölthetnek el a lányok az ázsiai országban, mégpedig az előzetes felmérések alapján kiváló körülmények között.Én most nem megyek, mert a Dózsa György Általános Iskolában tanítok, amelynek a vezetősége és a kollégák rengeteget segítenek, viszont a megújuló Maty-ér hiányában sokat kell majd Szolnokra utaznunk, így ezekre az időszakokra tartogatom a kikérőmet. Amúgy pedig az egész pályafutásuk alatt az önállóságra is neveltem a lányokat, ezt pedig a tavalyi felnőtt világbajnokság alátámasztotta, hiszen szépen megoldották.Az idő egyre jobb, ezt érezzük, de azért még nem ideális. A Tisza például mindössze 6–7 Celsius-fokos, mégis vízre szállnak a lányok.– Nem arra kérem őket, hogy belemenjenek és ússzanak, de abban biztos vagyok, hogy egy picivel jobb időjárás várja őket Japánban. A környezetváltozás szintén előnyükre válhat, kulturális programokat, utazásokat is szerveznek nekik, azaz olyan élményekkel töltődnek fel, amely a pályafutásukat is előreviheti – nyilatkozta Kása Péter.Nagy Bianka érettségire készül, Molnár Csenge olasz nyelvvizsgára – mindketten benne vannak még jócskán a tanulókorban, ám az tagadhatatlan, hogy fiatal létükre a 2020-as tokiói olimpia már motiválja őket.– Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondolunk rá, vagy a nyári, szegedi világbajnokságra, de mindig a következő feladat, lépés az elsődleges.Fiatal szakág a női kenu, amelyben bárhol, bármikor és bármi előfordulhat. A tavalyi világbajnoki páros hatodik hely önbizalomra adhat okot, de a két kiemelkedő győri kenus, Takács Kincső és Balla Virág egyelőre elérhetetlen távolságra van tőlünk. Viccesen azt mondom, az általuk meghagyott morzsákat próbáljuk felszedegetni, de a hazai kvótaszerzés szabályai adnak nekünk lehetőségeket. Jó helyzetből várjuk az idei feladatokat – mondta végül Kása Péter.