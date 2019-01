Jászapáti Petra Eb-bronzérmes a váltóval, a szegedi olimpikon egyéniben B-döntőket nyert

Fotó: Fiák Blanka

Jászapáti előreléphet



Bánhidi Ákos csapatmenedzser a megfiatalított női csapat jövőjét pozitívan látja, elmondása szerint Knoch Viktor felesége feljövőben van, a juniorkorú Sziliczei-Német Rebeka csak sérülés miatt hiányzik és a mindössze 16 éves Somogyi Barbara mellett még Jászapátiban és Bácskaiban is van fejlődési potenciál, ráadásul az utánpótlásban is lát kiváló versenyzőket. Az MTI-nek nyilatkozó Bánhidi a szegedi versenyzőről azt mondta: jelenleg nemzetközi szintű versenyző és nem sok hiányzik neki ahhoz, hogy az olimpiai bajnok Suzanne Schulting-féle világklasszisokhoz tartozzon, akik folyamatosan képesek elérni az A döntős szereplést.

Jászapáti Petra, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja tökéletes napot zárt pénteken, a dordrechti rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság nyitónapján, hiszen minden távon továbbjutott, hétvégén pedig jöhettek a finálék.Szombaton 1500 méteren B-döntőbe került Jászapáti, aki Bácskai Sára Lucával próbálta irányítani a futamot. A hajrában az orosz Jekatyerina Jefremenkova előzött, így végül Jászapáti másodikként, Bácskai negyedikként ért célba, de videózás után a futamgyőztes Jefremenkovát és Bácskait is kizárták, így a 20 éves szegedi versenyző lett a kisdöntő győztese, egyúttal az 1500 méter nyolcadik helyezettje.500 méteren is kisdöntőben szerepelt Jászapáti, jól kapta el a rajtot, de akkor elesett, így újraindították a futamot. Másodjára már tisztán lerajtolta a francia Tifany Huot Marchandot, és meg is tartotta második helyét, így összesítésben a hatodik helyen zárt.A női váltó elődöntőjében a Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara és a betegséggel küzdő Knoch Marta alkotta magyar kvartett az olaszok és lengyelek ütközése révén A-döntőbe jutottak.A zárónapon Jászapáti az 1000 méter első futamában ugyanolyan magabiztos sikert ért el, mint Bácskai, hiszen mindketten hat körrel a vége előtt élre álltak, és meg is tartottákelődöntőt érő pozíciójukat. A komoly tempót hozó elődöntőben már nem tudott előzni Petra, így Bácskaival együtt a B-fináléban szerepelt, ahol kettős magyar siker született, Jászapáti végig vezetve nyert, így hatodik helyen végzett. Összetettben a 9. helyen zárt, egy pont hiányzott neki, hogy a szuperdöntőben szerepelhessen.A női váltó fináléjában jött a slusszpoén: a fiatal magyar kvartettre a papírforma alapján nagy csata várt a bronzéremért, de jóval simább lett a futam, ugyanis az olaszok és a franciák is elestek, így a magyarok nyugodtan tudtak harmadik helyen végezni a hollandok és az oroszok mögött.A férfiaknál taroltak a magyarok. 1500 és 500 méteren, illetve a 3000 méteres szuperdöntőben is kettős magyar siker született, az első távon Liu Shaolin Sándor, a másik két fináléban pedig Liu Shaoang szerezte az aranyérmet, és mivel Liu Shaolin Sándor az 1000 méteres távon is érmes lett – ezüst medált szerzett –, összetettben is Európa-bajnok lett, testvére pedig második. A férfi váltó fináléjában is volt két kicsúszás, a franciák és az oroszok jártak pórul, a magyar négyes (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Krueger Cole) pedig az olimpiaihoz hasonló, izgalmas hajrával Európa-bajnok lett a házigazda hollandokat megelőzve.