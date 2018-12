Jászapáti Petra történelmi aranyérmet szerzett a vk-n

Versenykomment

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja, Jászapáti Petra remekül kezdte az 500 méteres futamokat az almati világkupán, a negyeddöntőből másodikként, míg az elődöntőből fantasztikus előzésekkel futamgyőztesként jutott a fináléba, ahol a legjobb, egyes pozícióból rajtolhatott.A startot követően meg is tudta védeni a helyét, azaz elsőként fordult az első kanyarba. Jászapáti nagyszerűen korcsolyázott, esélyt sem adott riválisainak az előzésre, aztán az utolsó körben a negyedik helyről előretörő orosz Szofija Proszvirnova manőverével felborította a holland Lara van Ruijvent és a vk-pontversenyben listavezető lengyel Natalia Maliszewskát, így utána már aggódni sem kellett az újabb magyar győzelemért.A férfiak legrövidebb távján is könnyen születhetett volna magyar siker, ugyanis az elődöntőig hárman is eljutottak, onnan aztán a szombaton 1000 méteren aranyérmes Liu Shaoang mellett Burján Csaba jutott a fináléba, míg a váltóval hozzájuk hasonlóan olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor a kisdöntőbe került.A 19 éves, fiatalabb Liu fivér aztán egy második hellyel bővítette éremgyűjteményét, míg Burján utolsó lett az ötfős futamban, az idősebbik Liu pedig megnyerte a kisdöntőt, azaz hatodikként zárt. Az 1500 méteres versenyeken Bácskai Sára Luca küzdötte el magát a döntőig, ott azonban elesett, így hetedik lett.Az ötkarikás aranyérmes és világcsúcstartó férfi váltó a kisdöntőben második helyen ért célba Japán négyese mögött, így hatodik lett azok után, hogy az első két vk-állomáson győzött, a pontversenyben pedig továbbra is élen áll.A magyarok Almatiban két arany- és egy ezüstérmet nyertek. A vk-sorozat február elején Drezdában folytatódik, előtte még januárban a dordrechti Európa-bajnokságon versenyeznek a sportág képviselői.– Felfoghatatlan még ez a siker. Szét is tártam a kezem a célban. Azt is csak ott észleltem, hogy a többiek elestek. Az esést hallottam persze, de ilyenkor nem nézeget az ember hátrafelé, és nem kezd el számolni, vajon hányan is csúsztak ki.Nagy meglepetést szereztem saját magamnak is. Hiába ment jól egész nap, a fináléra ki sem vittem a melegítőfelsőmet, így aztán az eredményhirdetésnél Shaolin felsője volt rajtam. Azt hiszem, ez maradhat kabala a jövőben is, vagy majd megkérek valakit, hogy mindig csak titokban hozza ki a jég mellé a felsőmet. Lina, a válogatott vezetőedzője szűkszavú ilyenkor is, de végre megdicsért, ahogyan mindenki a stábtagok közül.Sokat jelent nekem ez a győzelem, és nem is feltétlenül csak az aranyérem miatt, sokkal inkább mentálisan. Talán most végre tényleg átszakadt az a bizonyos gát!