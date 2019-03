Jászberényi veresége után biztosan az alsóházban folytatja a Szedeák

A betegséggel küzdő Nenad Sulovics és a bokasérülést szenvedett Juhos Levente is tudta vállalni a játékot szerdán este a rájátszásért küzdő Jászberény otthonában – a szegediek csapatkapitánya azonban csak a második félidőben lépett pályára.



A harmadik negyed végéig egál mérkőzést játszott a Nikola Lazics által irányított jászságiak otthonában a Szedeák, de hiába érkezett Alekszandar Ponjavics egyenlítést jelentő hármasa (45–45), a vezetést nem sikerült átvenni, sőt: a játékrész vége a hazaiaké volt, és az ekkor szerzett újabb hármasokkal az addigi legnagyobb tízpontos előnyt építette ki a Jászberény az utolsó játékrész előtt. (59–49)



Innen még nagyobb bravúr kellett volna a Naturtextől egy idegenbeli sikerhez, a Jászberény ezen az estén azonban közel 50%-al dobta a hármasokat, és tízzel is több lepattanót szedett a szegediekhéz képest – ebben kulcsszerepet vállalt a betegségéből felépült center, Djordje Pantelics, aki egy 12 pontos, 12 lepattanós dupla-duplával oroszlánrészt vállalt a hazai győzelemben. A Szedeáknak pontatlanabb volt kintről, huszonhárom távoliból csak hat landolt a gyűrűben – mindez meg is pecsételte a csapat sorsát.



Ezzel végleg eldőlt, hogy függetlenül az alapszakaszból hátralévő három meccstől, az alsóházban folytatja majd a Naturtex-SZTE-Szedeák, azonban a play-out elkerülésére még van esély, hiszen a Kaposvár kikapott a Pécs vendégeként.



Jászberény–Naturtex-SZTE-Szedeák 85–68 (22–18, 21–19, 16–12, 26–19)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 23. forduló. Jászberény, 800 néző. Vezette: Földházi, Goda, Lengyel.

Jászberény: PITTS 21/3, Rakics 16/3, Brbaklics 4, Alekszandrov 11/9, PANTELICS 12/3. Csere: Kerpel-Fronius B. 13/9, Czirbus 8, Cseh, Ruják, Szigedi. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 4, Wirth 2, Ponjavics 13/3, KRAPIC 18/6, SULOVICS 15/3. Csere: Kerpel-Fronius G. 6, Vágvölgyi, Juhos 5/3, Révész, Bonifert 5/3, Mayer, Goldring. Vezetőedző: Andjelko Mandics.



Andjelko Mandics: – Bosszantó a mai vereségünk, mert sok tiszta helyzetet hagytunk ki, főleg az első félidőben. A dobóteljesítményünk nem volt az igazi, így pedig nem nyerhettünk Jászberényben.