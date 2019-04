Javítottak: Szedeák - Alba 75-68 - fotók, videók

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, középszakasz, alsóház, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. 300 néző. Vezette: Ádám, Pozsonyi, Balogh Gy.Szedeák: Boltics 5, Wirth 17/3, PONJAVICS 18/6, JUHOS 16, SULOVICS 14. Csere: Krapic 5/3, Mike Vezetőedző: Andjelko Mandics.Alba Fehérvár: Cabezas 5/3, Keller I. 6/3, Filipovity 3/3, Lóránt 7, Peterson 18. Csere: Heath 4, Zeno 16/6, Takács Martin, Varga M., Takács Milán, Tóth P. 7/3, Peringer. Vezetőedző: Jesús Ramírez.Kipontozódott: Takács Martin (40.).Andjelko Mandics: - Védekezésünk szinte egész meccsen jól működött, támadásban akadozott a játékunk az utolsó percekre. Többet játszattam a kezdőcsapatomat, mert az volt a cél, hogy nyerjünk, hiszen fontos feladatok várnak még ránk, már legközelebb, a TF ellen is. Irányító-poszton akadtak problémáink, de Boltics megoldotta, remélhetőleg ebből tudunk építkezni a folytatásra. Talán a legstabilabb meccsünket játszottuk az utóbbi időben.Nenad Sulovics: - Közel harminc percig jól játszottunk, ám utána voltak hibáink. Fontos győzelem volt, mert ebből építkezhetünk az előttünk álló kihívásokra.Jesus Ramirez - Nehéz egy ilyen meccsről beszélni, ahol az egyik fél ilyen kevés energiával játszik. Mindezzel együtt is fiataljaink sok időt tölthettek a pályán, nekik szerettünk volna lehetőséget biztosítani.Takács Martin: - Az elején energia nélkül és sok hibával, sok támadólepattanót engedve játszottunk, ez befolyásolta a meccset. Gratulálok a Szegednek a győzelemhez!Ponjavics egy triplával nyit, 64-54. Krapic is beszór egy dudaszós triplát, 67-54! Lóránt felez a vonalról, 67-55. Boltics Lóránt mellett, faulttal együtt - jó meccse van a szegedi irányítónak is. Ezt a büntetőt kihagyja, így marad a 69-55. Zeno triplája hosszú, majd Sulovics mutat be remek védekezést - ezekből volt hiány idén. Krapicnak nem jön a hármas, de Lórántnak sem. Eladott labda után Lóránt viszi végig, 69-57. Ponjavics bedobja mindkét büntetőjét, 71-57. Sulovics megkapja a negyedik faultját, majd Krapic labdát szerez, de kimarad a ziccere. Wirth oldja meg ember mellett, 73-57 - négy perccel a vége előtt időt kér az Alba.Peterson ejthet könnyedén, 73-59. Boltics szed egy pattanót, majd Wirthet találja meg - 75-59. Tóth dob egy triplát, 75-62, majd eladjuk - Tóth ezt is beejti, 75-64. Ponjavics hármasa kiperdül, majd Boltics eladja - Tóth ziccer eután, 48 másodperccel a vége előtt, 75-66-nál kér időt Mandics. Újabb könnyelműség, Keller megint ziccert dobhat, 75-68. Boltics kihagy két büntetőt, de Takács Martin kipontozódik. Wirth is kihagyja a vonalról, elég sok a hiba a végére - hét ponttal nyer a Naturtex-SZTE-Szedeák.Peringer nem tudja visszatenni Zeno pattanóját, majd Juhos dobhat egy ziccert, 44-35. Zeno egy dudaszós tempóval, 44-37. Sulovics egy kézzel teszi fel, ő is eléri a tíz pontot, 46-37. Zeno szerzi a negyedik fehérvári hármast, 46-40. Boltics hármasa, majd Juhos tempója is kimarad - Keller viszont faulttal együtt ejti be. Jó a büntető is, 46-43, közel tízpontos előnyből hirtelen szoros lett. SULOVICS megint, két csel után ejti be, 48-43. Zeno kap egy könnyű faultot, a három büntetőből kettőt dob be, 48-45. Ponjavics a második szegedi, akinek van hármasa, ez most nagyon kellett: 51-45. Zeno elrontja a tempót, Wirthtől viszont hosszú a tripla. Cabezas bedobja kintről, 51-48.Juhos remek meglátása után Ponjavics dobhat ziccert, 53-48. Lóránt tempója lejön, Ponjavics viszont végigviszi, 55-48, a szerb is tíz pont fölött már. Boltics hetedik gólpassza, Sulovics a befejező, 57-48. Juhos harmadik faultja, Cabezas állhat a vonalra: mindkettőt bedobja, 57-50. Wirth is tíz pont fölött ezzel a ziccerrel, 59-50 - Bolticsot leszámítva a kezdőötösből mindenki tíz pont fölött már. Heath hármasa lejön, Wirth viszont elölmarad és ziccert dobhat - 61-50, több mint tíz ponttal vezetünk, időt kér az Alba szűk két és fél perccel a negyed vége előtt.Heath teszi vissza Zeno pattanóját, Bolticstól labdát szerez Filipovity, Heath fejezi be, 61-54. Wirthnek nem jön a hármas a sarokból, majd Heath tempója sem jó, viszont eladjuk. Még bő fél perc: Krapic szed egy pattanót, Sulovics kiharcol egy faultot - 11 másodperc maradt. Nincs belőle kosarunk, ez a negyed vége: iksz a harmadik játékrész, megmaradt a hétpontos előny az utolsó felvonás előtt.Eladott labdával kezdünk a második negyedben, Krapic pedig szed egy pattanót, majd éppen kiszédül a hármasa. Wirthé sem jó kintről, de megvan a labda, majd Ponjavics egy szép tempóval szerzi meg a negyed első kosarát, 24-17. Peterson válaszol, 24-19. Mike jön a Szedeákba. Boltics, első mezőnykosara, 26-19. Zeno beviszi és be is ejti, 26-21. Sulovics egy közelivel Boltics passza után, 28-21. Mike remekül védekezik Heath ellen, támadót ítélnek. Peterson közelije nem jó, Boltics remek labdája után viszont nincs bent Juhos közelije - a túlodalon viszont Zeno faulttal együtt fejezi be. Elrontja a büntetőt, 28-23. Boltics visszaszedi Juhos pattanóját, majd kiszolgálja Krapicot - 30-23, időt kér az Alba a negyed felénél. Filipovity egy hármassal, 30-26. Juhos zsákol Wirth remek passza után, 32-26. Zeno is bedob egy triplát, 32-29. Mike és Juhos összjátéka után utóbbi eredményes ismét, először lépi át a mezőny tagjai közül a tíz pontot, 34-29. Zeno blokkolja Wirthet - majd időt kérünk, három perc még a negyedből.Peterson ment meg egy labdát, majd ő ejti be, 34-31. Ponjavics ziccere, 36-31. Peterson lefordul, és könnyű kosarat szerezhet, 36-33. Boltics eladja, de vissza is szerzi - majd Wirthnek oszt ki egy gólpasszt, egyenlítés helyett újra öttel vezetünk, 38-33. Peterson megint szed egy támadópattanót, 38-35-nél kér időt Mandics, bő egy perc a nagyszünetig. BOLTICS! Micsoda blokk, te jó ég! Heath már zsákolt, mikor Boltics pont úgy üt oda, hogy a labda a palánkról lepattan! Wirth büntetőzhet, mindkettő jó, 40-35. Időt kér az Alba, 30 másodperc a félidőből. Juhos dudaszós kosara zárja le a félidőt: hét ponttal, 42-35-re vezet a Naturtex a szünetben. Eddig védekezésben egészen jól teljesít a Szedeák, ez lehet a kulcs ma.Sulovics szerzi a meccs első kosarát, Peterson egyenlít. Lóránt bemegy a sarokból, 2-4. Szép akció végén Juhos fejezi be a ziccert, 4-4. Szerzett labda után Juhos ismétel, 6-4. Egy-egy rossz akció után Peterson, 6-6. Wirth floatere lejön, de Filipovity triplája sem jó. Boltics felez a vonalról, majd Juhos hármasa is lejön, Lóránt tempója viszont beesik, 7-8.Ponjavics szed egy támadópattanót, de Sulovics középtávolija rövid. Lórántnak nem jön a hármas, de Ponjavics is kihagy egyet. Peterson tempója beszédül, 7-10. Juhos, 9-10, majd Sulovics közelijével már vezetünk, 11-10. Keller szerzi a meccs első tripláját, 11-13. Ponjavics egyenlít - majd négyet cserél az Alba, Heath, Zeno, Takács Milán és Takács Martin érkezik. Wirthé az első szegedi hármas, 16-13, Heath viszont egy tempót szerez, 16-15. Sulovics harmadik kosara, 18-15. Wirth kosarával az eddigi legnagyobb szegedi előny, 20-15. Pörgős meccs, máris az első negyed utolsó perce következik. Juhos szed egy pattanót, majd éppen kiperdül a tempója - Boltics viszont nagyot védekezik. Zeno két büntetője, 20-17. Szép játék, Wirth találja meg Juhost, 22-17. Öt másodperc maradt az órán, az Alba még dobhat egyet: Zeno triplája lejön, öt ponttal vezet egy negyed után a Szedeák.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból - utolsó esélyét ragadhatja meg ma a Naturtex-SZTE-Szedeák, de szükség van a TF kaposvári győzelmére is. A szegedi keretből Vágvölgyi és Révész mellett Kerpel-Fronius is hiányzik, a fiatal irányító bokaproblémái miatt nem tudta vállalni ma a játékot.Utolsó esélyét ragadhatja meg holnap este a Naturtex-SZTE-Szedeák, ám mindez többnyire csak matematikát jelent. Ugyanis amennyiben Andjelko Mandics csapata legyőzi az Alba Fehérvárt, és a TF Budapest is megtenné ezt a Kaposvár otthonában, akkor még élne a remény arra, hogy a szegediek elkerülik a play-outot, és a középszakasz végén bebiztosítják helyüket az A csoport jövő évi mezőnyében.A fővárosiak sikere nagyobbat szólna, mint a Szedeák győzelme, hiszen a Kaposvár január óta minden hazai meccsét megnyerte, és nehezen képzelhető el, hogy ezt a sorozatot éppen a TF szakítaná meg.Mindezzel együtt is becsületbeli ügy várhat a Naturtexre az Alba ellen: a fehérváriak hétvégi sikerükkel már biztos, hogy nem játszanak play-outot, így a hátralévő öt bajnokijuknak nincs már különösebb tétje.A Szedeák az utóbbi időben szinte ugyanolyan meccseket vívott: hiába volt partiban a Sopron, a Falco vagy a Kaposvár ellen is a gárda, a rossz kezdés miatt akkora hátrányt szedett össze, amit már nehezen tudott ledolgozni a folytatásban. A stabilabb játékot emelte ki a csapat edzője is, hiszen erre mindenképp szüksége lesz a Szedeáknak az idény hátralévő részében.A szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges tudósítással jelentkezik.