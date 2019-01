Javuló formában érkeztek: Paks - Szedeák 87-93 (hosszabbítás, online)

Közös öröm. Szerencsére egyre többször fordul elő a Szedeák meccsein. Fotó: Karnok Csaba

Várakozás



Vágvölgyi Ákos, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Rendeztük a sorokat az utóbbi hetekben, végre jöttek a győzelmek is. Ennek köszönhetően jobb hangulatban telnek az edzések is, könnyebben tudunk készülni. Azonban így sem vagyunk kint a veszélyzónából, a középházhoz további sikerekre van szükségünk. Egylabdás meccset veszítettünk a Paks ellen hazai pályán, reméljük, ezúttal a mérleg nyelve felénk billen, és sikerül visszavágnunk.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 16. forduló. Paks, 800 néző. Vezeti: Földházi, Frányó, Mészáros.Paks: Kovács, Norfleet, Faust, Henton, Jevtovics. Csere: Trajkovszki, Ruják. Vezetőedző: Schmidt Béla.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Ponjavics, Kerpel-Fronius. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kipontozódott: Vágvölgyi (36.)Kiállítva: Ponjavics (38,)Nem jó Norfleet hármasa, BOLTICS ejtése viszont igen, 80-82! Henton közelije is lejön, GREEEEEN triplája viszont nem! 80-85! Jevtovics közelről, 82-85. Sulovics keresi és meg is találja a helyet, 82-87. Sulovics faultolja Hentont, neki a negyedik volt. Henton bedobja mindkettőt, 84-87. Sulovics remek passzát Kerpel-Fronius ejti be, 84-89. Kovács egy triplával jelentkezik, 87-89. BOLTIIIIICS! Micsoda ejtés tőle is, 87-91, eltelt a hosszabbítás fele. JÓ VÉDEKEZÉS, megvan a labda! Faust most szépen oldja meg Greennel szemben, de marad nálunk. Sulovics tempója rövid, ahogy Faust triplája is. Az sem baj, ha égetjük az órát. Juhostól nem jó a távoli, viszont Boltics remek védekezése után Kerpel-Fronius végigviheti: 87-93, időt kér a Paks, egy perc nyolc másodperc még!Kerpel-Fronius hármasa nyitja az utolsó negyedet, 67-59. Henton ejtését kiköpi a gyűrű, de elveszítjük a labdát. Sulovics védekezik most remekül Jevtoviccsal szemben. Ponjavicstól viszont nagyon rövid a tempó, joggal dühös Mandics, ez a támadás többet ígért. Ruják háttal a gyűrűnek húzza vissza, szép mozdulat volt, 69-59. Trajkovszkitól jó a blokk Bolticcsal szemben, majd Jevtovics ejti be - 71-59-nél kér időt Andjelko Mandics. Boltics rádobja Juhosra oldalról, akiről kipattan, elveszítjük a labdát. Trajkovszki szerencsére nem bünteti ezt, majd Sulovics beemel egy triplát! 71-62, nincs még veszve semmi, hét perc a negyedből! Sulovics beüti a második hibáját, majd bravúrosan ment meg egy labdát - ami után Kerpel-Fronius beemel egy triplát! 71-65, időt is kér a Paks! Kerpel-Fronius faultja után Jevtovics büntetőzhet: csak az első jó, de Hentoné a lepattanó. Ruják triplája Kerpel-Fronius kezében köt ki. Bolticstól ez most rossz, de Henton ejtése sincs bent. Visszajön Vágvölgyi és Green, Juhos és Boltics helyett. Kerpel-Fronius triplája most rövid, majd ő szerez harciasan labdát. Kovács negyedik hibája Sulovics ellenében, szűk öt perc a meccsből. Greentől rossz a hármas, Hentontól is, majd Kerpel-Fronius is beleáll, de ez sincs bent. Vágvölgyi kipontozódik, visszajön Boltics és Juhos. Kimarad Henton első büntetője, a második már jó, 73-65. Négy perc kereken. Boltics beejti Juhos passzát, 73-67. Trajkovszkitól nem jön a tripla, most kell a kosár! MEG IS VAN! Boltics szerzi tizenharmadik (!) gólpasszát, Juhos pedig átlépi a húsz pontot ezzel, 73-69, időt kér a Paks, 3 perc 11 másodperc van az órán. Jevtovics középtávolija után 75-69. PONJAVICS! Felezi a különbséget, 75-72! Norfleet nem tudja befejezni, de Ponjavics sem, aki addig reklamál egy elmaradt faultot, amíg kiállítják! Tegyük hozzá, volt némi igaza... Norfleet elrontja az első büntetőt, a másodikat és a harmadikat már bedobja, 77-72. Norfleet... a tripljával alighanem eldönti, bár van még bő másfél perc, de 80-72-re vezet a Paks. A szegedi kispad reklamálja az iménti szituációt, Ponjavicsot meglökték ziccerben, így nem tudta befejezni. Időt kér Mandics. Bolticstól elveszik a labdát, mondván szabálytalanul vezette azt, de előtte kiütötték a kezéből... két kulcsítélet, mindkettő a hazaiakat segítette. Norfleettől nem jó a pincér, BOLTICSTÓL viszont jön a tripla, 80-75, egy perc 16 másodperc még. JUHOS BLOKKOL! GREEEEN! OTT A TRIPLA! 80-78, időt kér a Paks, harminc másodperc maradt az órán! Jó védekezés után Bolticsot faultolják, két büntetőt dobhat, mindkettő kell a hosszabbításhoz. NEM RONT! Megmenti a Szedeák, 80-80, jöhet a hosszabbítás!Folytatódik a meccs, meglátjuk, a Paks tartja-e kinti dobóformáját. Jevtovics középtávolija nyitja a második félidőt, 46-43. Boltics kockázatos passzát Juhos kis híján beejtette, de Norfleetnek most nem jön a tripla, ahogy Vágvölgyinek sem a sarokból. Norfleetnek viszont igen, 49-43. Sulovicsnak ütnek oda, érvénytelen a kosara, Norfleetnél a fault. Jevtovics és Sulovics párbaját előbbi nyeri egy tempóval, 51-43. Sulovics most leszedi a saját pattanóját, de eladjuk a labdát, majd Faustnak üt oda Green, szerencsére kiperdül a labda, így csak két büntető. Faust mindkettőt bedobja, ikszes meccsből gyorsan tíz pontra lép meg a Paks, 53-43. Boltics floatere, na végre, három perc kellett az első szegedi kosárhoz a második félidőben, 53-45. Henton tempója, 55-45. Sulovics faulttal együtt, ez kell! Kimarad a büntető, a negyedik rontott dobás a vonalról. Sulovics aztán egy gyors indítás után javít, 55-49. Juhos labdát szerez, viszont támadófault miatt elveszítjük. Juhos faultja után Kovács büntetőzhet, csak a második jó, 56-49. Faust betakarja Sulovicsot, de maradhat nálunk. Boltics bedobja a palánk alá, de ott nem Sulovics szerzi meg, majd Kovács egy triplával büntet - időt is kér Andjelko Mandics, 59-49-nél, a negyed fele telt el. Trajkovszki harmadik hibája után Sulovics büntetői jöhetnek, ötből eddig csupán egyet dobtunk be a vonalról. És kimarad az ötödik dobás is... A második már bent, 59-50. Faust kezéből kiperdül az alapvonalon. Green-nel szemben védekezik jól Henton, majd két támadópattanót is szednek a hazaiak, amit Henton fejez be, 61-50. Juhos teszi vissza Sulovics pattanóját, 61-52. Ruják betörése után nem tudja megoldani, kétszer sem. Boltics is szed egy támadót, miután Sulovics eldobta kintről, de Juhos középtávolija sem jó. Lejön Faust ejtése, viszont Ponjavicsra támadót fújnak... Jön a negyed utolsó két perce, csupán kilenc szegedi pont eddig, ellentétben 17 paksival. Henton megint.... a hatodik triplája, és a tizenkettedik (!) paksi trojka, 64-52. Juhos állhat a vonalra: mindkettő kimarad, kilencből két jó büntető. Juhos fut be a palánk alá, és ejt, 64-54. Trajkovszki távolija most rossz, ahogy Ponjavicsé is. Norfleet ziccere is kiperdül, még fél perc. Kerpel-Fronius teszi fel, 64-56, egyet még támadhatnak a hazaiak - ezt nehéz elhinni, Trajkovszki buzzer-beatere, ez a tripla is beesik, tizenhárom paksi hármas ma, így 11 ponttal vezet a Paks az utolsó negyed előtt, 67-56.Labdavesztéssel kezdünk, ami után Faust zsákolhat, 25-16. Juhos hármasa picit hosszú, ellenben Faust megint szerez egy közelit - 27-16, tíz pont fölé kúszik a különbség, időt is kér Andjelko Mandics. Juhos ismét közelről, 27-18. Ruják az utolsó pillanatban engedi el a tempót, de nem jó. Trajkovszki kapja meg a második faultját, vissza is jön Jevtovics. Boltics ejtésével zárkózunk, 27-20. Ponjavicsnak is két hibája van, miután megállítja Faustot. Juhos ráesik Jevtovicsra, a labda pedig most beszédül - és jó a büntetője is, 30-20. Ponjavics jegyzi a második szegedi hármast, 30-23. Faust nem tudja visszadobni, viszont Juhos befutása után eredményes, ezzel eléri a tíz pontot: 30-25-nél, három perccel a negyed kezdése után kér időt a Paks. Egy jó védekezés után Juhost is megelőzik, majd Henton szerez egy újabb triplát, 33-25. JUHOS VISSZADOBJA! 33-28! Jön Kerpel-Fronius a Szedeákba, Kovács viszont nem dobja be időben az alapvonalról. PONJAVICS! Jó a trojka a sarokból, 33-31! Felhangzik az ébresztő! a paksi csarnokban. Ponjavicstól most rövid a tripla, de visszaszerezzük, Sulovics pedig kiegyenlít, 33-33! Henton, a hetedik hazai hármas! De ott a válasz Greentől szintén távolról, 36-36, jó meccs! Ez most nem jó kintről Fausttól, ahogyan Kerpel-Froniusé is rövid a sarokból. Henton elesik Ponjavics mellett, semmi nem történt. Green pattanóját lehúzzik, de nincs bent a tripla sem. Még három perc a negyedből, Kerpel-Fronius üt be egy taktikai faultot. Rujáknak is jön a hármas, ő az ötödik paksi, aki eredményes kintről, 39-36. Boltics egy kézzel felteszi, de nincs bent, Kovács viszont kivezeti! Visszajön Juhos a Szedeákba, a túloldalon a két amerikai, Faust és Henton is érkezik a félidő utolsó két percére. Újabb támadópattanó, az ötödik már - ráadásul Ponjavics süllyeszti a hármast, 39-39! BOLTICS! Faulttal együtt, vezetünk, 39-41! Kimarad a plusz egy, de Ruják triplája is. Szűk másfél perc a félidőből. Juhos 15 pontos ezzel az ejtéssel, a Szedeák pedig négy ponttal vezet, 39-43. Faust visszapöcizi Trajkovszki közelijét - 41-43-nál, 38 másodperccel a szünet előtt kér időt Mandics. Eladjuk a labdát, majd a Paks is időt kér. Henton... hát ez hihetetlen, itt a kilencedik paksi tripla, 14 kinti dobásból kilenc is jó, ezzel pedig a Paks vezet a nagyszünetben, 44-43.Rögtön egy gól plusz jóval kezd a Szedeák, de Sulovics kihagyja a büntetőt. Juhos ejti be a körtéből, 0-4. Vágvölgyi szerzi a meccs első tripláját, 0-7 két perc után. Henton távolija viszont lejön, majd visszaszerzik a hazaiak. Jevtovics tempója jelenti az első paksi kosarat, majdnem három perc telik el, 2-7. Juhos triplája nagyon rövid, de Fausté sem jó. Green elindul a sarokból, de nincs befejezés, majd Faust dobhat kettőt a vonalról. Boltics is büntetőzhet, ő csak az elsőt dobja be, 4-8. Fausté az első paksi tripla, 7-8. Greentől sem jó a tempó, megállt a Szedeák támadásban. Green a ziccert is elrontja, majd Norfleet beemel egy újabb hármast, először vezet a Paks, 10-8. Sulovics floatere töri meg a szegedi csendet, 10-10. Mindkettőt bedobja, 4-7. Trajkovszki és Ponjavics a pályán, mindkét csapat először cserél. Henton is szerez egy hármast, erre Vágvölgyi betörésével válaszol, 13-12. Henton megint kintről, a negyedik hazai tripla, 16-12. Boltics passzát Juhos ejti be, 16-14. Norfleet büntetői Ponjavics faultja után: nem hibázik a vonalról, 18-14. Sulovics passzát lefülelik, de Faust kilép vele, maradhat nálunk. Boltics és Juhos megint, teljesen üresen maradt a szegedi cséká a palánk alatt, 18-16. Támadófault Trajkovszkinál, majd két támadópattanót is szedünk, de kimarad Ponjavics hármasa. Trajkovszki jegyzi az ötödik (!) hazai triplát, 21-16. Juhos floatere most lejön, még egy támadásnyi ideje marad a Paksnak. Norfleet tempója beesik - ez a negyed vége, nem így indult, de hét ponttal vezet a Paks, amely eddig egészen remekül dob kintről.- Köszöntjük olvasóinkat a paksi sportcsarnokból! Sajnos hiányos kerettel áll fel ma a Szedeák, hiszen Wirth Ádám mellett Révész Ádám sem tudta vállalni a játékot. A Paksban bemutatkozhat az új amerikai légiós, Henton.Szusszanhatott egyet a Na- turtex-SZTE-Szedeák, hiszen múlt hét szerda óta nem játszott bajnoki mérkőzést az együttes. A Kaposvár elleni, hosszabbításos győzelemmel egy periódust lezárt a gárda, mivel két hét alatt négy találkozót is játszott, ezeken pedig egyre biztatóbb formát mutattak Marko Bolticsék. Abban bízhatunk, hogy az olyan csapatok, mint a Szolnok, vagy a Falco elleni arcát meg tudja tartani a mai meccsre is a Naturtex, amelynek ezáltal lehet esélye arra, hogy idegenben megfogja a Paksot.Van is miért visszavágni az atomvárosiaknak, hiszen októberben televíziós mérkőzésen mindössze egyetlen ponttal maradt alul az ASE-vel szemben a Szedeák. A paksiak odahaza hét meccsükből ötöt nyertek meg, a Falco és a Jászberény tudott nyerni az edzőváltáson is átesett gárda vendégeként, amelyet így már nem Szrecsko Szekulovics, hanem Schmidt Béla irányít. A Szedeák ellenfelének keretében is történt változás a szezon eleje óta, vállsérülés miatt Shannon Evans helyét a korábbi szombathelyi játékos, Julian Norfleet vette át. Az ASE kerete LaDontae Hentonnal lett teljes, az amerikai, hármas és négyes poszton bevethető légiós éppen ezen a mérkőzésen debütálhat új csapatában.Köszönhetően a közelmúltban szerzett két győzelemnek, kezd visszatérni a nyugalom az öltözői légkörbe, de persze így sem nyugodhat meg Andjelko Mandics együttese, viszont ezekre az önbizalmat is építő győzelmekre óriási szüksége volt a gárdának. A középházat érő tizedik hely sincs elérhetetlen távolságban a Szedeák számára, ám ennek eléréséhez biztosan szükség lesz bravúrokra is, mint ami például egy paksi győzelem lehet. A ma 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.