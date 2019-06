Jelen és jövő együtt dolgozik Tiszaszigeten - fotók

Remek időben érkeztünk Tiszaszigetre, így még feltűnőbb volt: a helyi futballpálya igazi ékszerdoboz a település szélén. A klubház árnyékos és hangulatos teraszán bárki megpihenhet, aki kíváncsi a helyi futballra, a gyerekek is ott találkoztak edzés előtt. Folyamatosan lesték, mikor mondja az edző: lehet menni az öltözőbe! Több sem kellett, hirtelen mindannyian elviharzottak, pár perc múlva pedig már zajlott a bemelegítés.Volt időnk meglesni a klubházat, amely alaposan felszerelt: van benne étkező és klubhelyiség, a büfé sem maradhat el, ahogy a tiszta mosdók és öltözők sem. Két felnőttcsapat és két ifjúsági együttes akár egyszerre is tud kényelmesen készülődni a helyszínen, a pálya szélén pedig 100 ember fedett lelátón nézheti a helyi derbiket.A szertár is minden igényt kielégítő, innen hozta a labdászsákot a megyeegyes csapat egyik játékosa, mint kiderült, nem véletlenül: helyi labdarúgók képzik a jövő generációját. Mi a legkisebbek tréningjét lestük meg. U7-től U14-ig mindenki együtt rúgja a bőrt a nagypályán vagy az edzőpályán.– Ez előnyükre válhat – kezdte a beszélgetést Deák Donát, aki csapattársával, Juhász Ádámmal osztozik a legifjabbak képzésén.– Huszonöt fővel foglalkozunk, vegyes korosztályokban, így a kicsik jóval nagyobb és erősebb gyerekek ellen is tudnak játszani.Ez később jól jöhet nekik, a Bozsik-program U9-es és U11-es bajnokságaiban is tudják kamatoztatni a tapasztalatot. Persze náluk az eredmény másodlagos, a legfontosabb, hogy megszerettessük velük a sportágat és a mozgást. Ezzel nincs is gond, remek hangulatúak a tréningek – mondta Deák, majd kaptunk is ebből egy kis ízelítőt.Felváltva kellett fejelni és feladásokat végezni, rögtön parázs csata alakult ki a két kijelölt csapat között. Közben még beszélgettünk a klub utánpótlásáról: összesen 45 fiatal pallérozódik Tiszaszigeten, az említett korosztályok mellett az U13-asok is a Bozsik-program bajnokságain indulnak, néhány U17-es a Deszkkel közösen alkot csapatot, az U19-es korosztályban pedig Kecskés Miklós vezetésével 15 fő várja, hogy bevessék őket a felnőtteknél is.– Természetesen az lenne a cél, hogy minél több helyi srác segítse a megyeegyeseket, ezért is próbáljuk folyamatosan javítani a körülményeiket. Nemrég pályázatot nyertünk egy műfüves pálya építésére, ez lesz itt a következő nagy lépés – árulta el Johan Zsolt technikai vezető.