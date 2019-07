Jó előérzete lehet: a forráskúti Ádám Martin egy idény után a Kaposvár színeiben tér vissza a labdarúgó NB I-be

A Fehérvár ellen jól megy. Ádám Martin (zöldben) és csapata bízik abban, hogy meglephetik ellenfelüket a nyitányon. FOTÓ: KAPOSVÁRI RÁKÓCZI

STATISZTIKÁK



Ádám Martin eddig 72 NB I-es mérkőzésen léphetett pályára, ezek során 11 gólt és 10 gólpasszt jegyzett. Első gólját a Puskás Akadémia ellen szerezte 2015 novemberében egy 4–2-es vereség alkalmával, míg utoljára tavaly

februárban a Videoton FC ellen talált be. A 24 éves támadó a télen hagyta el a Vasast, és a Kaposvárhoz szerződött. A somogyi klubbal újoncként feljutást ünnepelhetett az NB II-ben, 14 mérkőzésen 8 gólt is szerzett. Ádám Martint a mértékadó internetes szakportál a Kaposvár második legértékesebb játékosának tartja a maga 200 ezer eurójával, nála csak a horvát Aljosa Vojnovicot taksálják magasabb értékre.

– Természetesen, mert ezért dolgoztunk az elmúlt hetekben. Kitartónak kell lennünk, ha esetleg nem jönnek majd az eredmények, akkor is hinnünk kell magunkban. Tudom, hogy az NB I-ben bárki megverhet bárkit, a Videotont és a Ferencvárost kivéve nincsenek nagy különbségek a csapatok között.– Az átlagosnál több pihenőm adódott. Két teljes szabad hét után már az előírt program szerint mozogtam, de egy hónapom volt feltöltődni. A kemény munkán már túl vagyunk, a hátralévő időszak a finomításról, az utolsó lépésekről szól.– Igen! Jóformán ugyanaz a helyzet, hiszen akkor és most is tizenkét csapat szerepelt az NB I-ben. Nem sokat változott a bajnokság, nagyon szoros a mezőny. A Vasassal is a végsőkig küzdöttünk, és végig a kiesés elkerüléséért voltunk harcban, ez várhat most ránk a Kaposvárral is.– Hogyne! Az ilyen nagy csapatok, mint a Videoton vagy a Ferencváros ellen mindig is sze­­rettem játszani. Nemcsak én gondolom így, hanem a csapattársaim is, hogy ezeken a meccseken nincs vesztenivalónk, nyomás nélkül játszhatunk, ez így volt a Vasas színeiben is. Érdekesség, hogy ez mindig jól is sült el, mert jó eredményeket értünk el ezen csapatok ellen.– Megmaradt a tavalyi csapa­tunk, az egyetlen külföldi játékosunk is beszél angolul, így nincsenek kommunikációs problémák. Már télen egy olyan társaságba érkeztem, amely na­­gyon hamar befogadott, úgy gon­­dolom, ez látszott is a tavaszi teljesítményemen. Eddig is az jellemzett minket, hogy a végsőkig küzdöttünk egymásért, ez pedig kulcsszerepet játszhat abban, hogy sikerül-e bennmaradnunk az NB I-ben.– Kaposváron másképp gon­dolkodnak. Nekünk a csapat­egység lehet az erősségünk, elsősorban erre alapozunk. Persze van rajtunk nyomás, de nem szabad elfelejteni, milyen bravúrt hajtottunk végre az előző évben, amikor újoncként feljutottunk az NB I-be. Azt gondolom, felszabadultan játszhatunk az élvonalban, ebből pedig bármi kisülhet.