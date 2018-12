Jó hangulatban készül és új játékossal tér vissza a Naturtex-SZTE Szedeák

Többhetes szünet után szombaton újra láthatja a közönség a Naturtex-SZTE-Szedeákot: a szegedi együttes legutóbb október 27-én játszott bajnokit az újszegedi sportcsarnokban, akkor legyőzte a DEAC-ot. Ezt négy idegenbeli bajnoki követte, Andjelko Mandics csapata ezeken a meccseken azonban nem tudta gyarapítani győzelmei számát. Mindez azonban nem látszott a csapat keddi tréningjén, pontosabban ennek negatív része abszolút nem volt érezhető. A csapat tagjai jó kedélyűen és motiváltan végezték a feladatokat, és csak egyetlen cél lebeg a szemük előtt: szombaton legyőzni a Jászberény együttesét.



Ebben már a gárda segítségére lehet a szerb Alekszandar Ponjavics: a 27 éves játékos a Szedeákkal edz, és a napokban hivatalossá is válhat a szerződtetése, azaz a szombati találkozón már be is mutatkozhat szegedi színekben. A sérültek felépültek, Juhos Levente is a társakkal gyakorolt, ahogyan Mike János is ott volt már a többiek között, ez mindenképpen jó hír az utóbbi időben a sérülések által sújtott csapatnak.



A Naturtex számára roppant fontos a Jászberény elleni mérkőzés, nem csupán az elmúlt négy találkozó és a tabella állása miatt. A decemberi hónap vízválasztó lehet a közeljövőt illetően, két hét alatt négy meccsen lépnek pályára Nenad Sulovicsék, közte csupán a TF Budapest elleni lesz idegenben, így háromszor is hazai környezetben játszhat a Naturtex.



Jótékonyság

A szombati, Jászberény elleni meccs előtt a szegedi klub az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jótékony akcióval készül. A Szedeák várja a téli, meleg ruhákat, cipőket, tartós élelmiszereket, konzerveket, édességeket, amelyeket a Mátrix Közhasznú Alapítványon keresztül a rászorulóknak juttatnak el.



Alekszandar Ponjavics

Született: 1991. március 3., Gornji Milanovac

Poszt: bedobó

Előző klubja: BC Igokea Aleksandrova (bosnyák)

Statisztika 2017/18: 3.8 pont, 1.9 lepattanó (Adria Liga, 20 meccs)

3.8 pont, 1.7 lepattanó (bajnokság, 11 meccs)

U18-as Európa-bajnok (2009)

11-szeres U20-as szerb válogatott

Bosnyák ezüstérmes, kupagyőztes (2017–18)