Jó úton jár az Egerre készülő Szeged SZTE: Varga Tamás szerint van mire építeniünk

Megvan az összhang. A kétszeres olimpiai bajnok edző elégedett a tanítványaival.

– Szeretném, ha ebben a szezonban igazi nagybetűs csapattá kovácsolódnánk, amelyben mindenki egymásért küzd – amikor lapunk beszámolt arról, hogy Csuvi, azaz Varga Tamás visszatér Szegedre, a város női vízilabdacsatának új vezetőedzőjeként ezt a célt tűzte ki első célként. A Tisza-parti klub előtt ugyanis egy hosszabb építkezés időszaka áll, hiszen nyáron több kulcsjátékos távozott, a saját nevelésű tehetségek pedig még nagyon fiatalok. Egy lelkes és alázatos mag viszont jó kiindulópont lehet, és az alapszakasz lezárultával úgy tűnik, ezzel nincs gond.– Maximálisan elégedett vagyok a lányok hozzáállásával – kezdte dicsérni tanítványait a játékosként kétszeres olimpiai bajnok tréner. – Nehéz ez a szezon, hiszen a cserepadon nagyon fiatalok ülnek, a játékpercek döntő többségében nyolc játékosunk van vízben, ráadásul két fontos derbin egy-egy kulcsjátékosunk is hiányzott. Ennek ellenére ugyanazon a helyen zártuk az alapszakaszt, mint tavaly egy bővebb kerettel. Ráadásul veretlenek voltunk azokon a meccseken, amelyek igazán fontosak voltak számunkra – utalt a szakember a Honvéd és a Tatabánya elleni találkozókra, amelyeken a megszerezhető 12 pontból 10 egységet zsebelt be a Szeged.Az egyetlen „botlás" a 6–6-os tatabányai döntetlen volt, ez volt az a meccs, amilyet szerencsére ritkán látni: semmi sem jött össze. Szegedi szempontból a Hungerit-Szentesi VK elleni hazai derbi (11–12) is peches volt, a végén egy vitatott ítélet is született, viszont nem befolyásolta a lényeget: Lengyel Dominikáék a hetedik helyen zárták az alapszakaszt. Ezzel a rájátszás első körében pihenőhöz is jutottak, hiszen az utólag kizárt UVSE II. ellen kellett volna szerepelniük. A playoff második fordulójában jön az Eger elleni párharc.– Ebben a párosításban nem mi vagyunk az esélyesek, így két dolgot várok el a lányoktól. Összeszedetten kell játszaniuk, és azt a küzdőszellemet kell mutatniuk, amit a Szentes elleni hazai meccsünkön mutattak. Ha ezeket teljesítik, az eredménytől függetlenül egy szavam sem lehet. Minden adott ahhoz, hogy ezt teljesítsék, a klub remek körülményeket biztosít számunkra. Egy építkezés elején járunk, van is mire építenünk, jövőre pedig az lehet a cél, hogy a Csongrád megyei derbiken is reális esélyünk legyen a pontszerzésre – véli Varga Tamás.