Jobban bírta a hajrát a Szedeák az Alba vendégeként

Ugyan volt olyan pillanata a meccsnek, amikor közelített a tízpontoshoz az Alba Fehérvár előnye, ám innen sikerült felállnia a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, így az utolsó negyedre 50–50-ről futhattak neki a csapatok. Az Alba ugyan elküldte három légiósát, és Lóránt Péter sem volt ott a pályán, de a Szedeáknál is komoly perceket kaptak a fiatalok: így Goldring Bence és Bonifert Bendegúz is tíz perc fölött zárt a találkozón.



Az utolsó játékrészben támadásban pontosabb játékot mutatt a Naturtex, amely végig vezetni tudott, az Alba többet hibázott, miközben a spanyol világbajnok, Carlos Cabezas már korábban kiszállt a meccsből, mivel egy dobás után rosszul fogott talajt. Goldring triplájával megnyugodhatott a Szedeák, (a hármasokkal ezúttal is gondjai akadtak a szegedieknek, de a lepattanókkal sikerült ellensúlyozni ezt) amely megőrizte előnyét a végéig, így idegenben győzte le a székesfehérvári csapatot.



A play-out előtt még egy feladat vár Juhos Leventéékre, pénteken szintén az a TF Budapest érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amellyel majd a bentmaradásért vívott párharcot játssza a Szedeák.



Andjelko Mandics: - A védekezésünk jól működött, és a fiatalok is több percet kaptak, de akadtak hibáink is. Összességében azonban pozitív a kép, örülök, hogy javuló tendenciát mutatunk a ránk váró fontos feladatok előtt.



Alba–Naturtex-SZTE-Szedeák 64–70 (17–19, 19–14, 14–17, 14–20)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, középszakasz, alsóház, 5. forduló. Székesfehérvár, 300 néző. Vezette: Benczur, Hervay, Győrfy.

Alba Fehérvár: CABEZAS 11/6, Keller 10/6, Filipovity 9, Varga 6, Peterson 9. Csere: Tóth 13/3, Peringer 2, Seyi 4, Polster. Vezetőedző: Jesus Ramírez.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 9/3, Wirth 5/3, Ponjavics 11, Juhos 8, SULOVICS 13. Csere: Krapic 13, Kerpel-Fronius 2, Bonifert 1, Goldring 6/3, Révész 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Krapic (40.).