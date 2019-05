Jogi akadály már nincs az osztályváltásnak: licencet kapott a Szeged-GA és a Tiszasziget

Nincs kizárva az osztályváltás. Papp Ádámék (kékben) jövőre akár egy osztállyal feljebb, az NB III-ban játszhatnak. Fotó: Kuklis István

Ellenfelek



Bács megyéből nem érkezik újabb csapat az NB III-ba, mert a listavezető Kiskunfélegyháza nem adta be a licenckérelmet. A lehetséges NB III-as riválisokat illetően a Közép-csoportba kerülő Baranyából a Pécsvárad, Békésből a Békéscsaba II., Pest megyéből a Dabas-Gyón érkezhet. Az NB III-as osztályozók sorsolását június 4-én tartják.

Az MLSZ elsőfokú licencadó bizottságának döntése értelmében megkapta az NB II-es szereplésre jogosító licencet a Szeged-Grosics Akadémia, így amennyiben Germán Tamásék megnyerik az NB III Közép csoportját, nyártól újra a másodosztályban szerepelhetnek.Az interneten megjelent, hogy a Csongrád megyei csapatok közül a megyeegyben jelenleg listavezető Tiszasziget is kért, és egyben kapott is licencet az NB III-ra.– Valóban, az NB III-ra adtuk le a nevezésünket – erősítette meg Ferenczi Ferenc, a Tiszasziget SE elnöke. – Ez azonban attól is függ, hogy sikerül-e megállapodást kötnünk, majd az elnökség dönt, hogy melyik osztályban indulunk. Nem akartuk semmire sem azt mondani, hogy nem – tette hozzá a klubelnök.A lehetséges együttműködés a két klub között nemcsak az utánpótlásra, hanem a felnőttcsapatra is kiterjedne, egyúttal a tiszaszigetiek szeretnék kibővíteni a helyi, egyházi fenntartású általános iskolára vonatkozó együttműködést a sport területére is.– A falu költségvetése nem engedi meg, hogy támogatásban részesüljön a klub, pláne NB III-as követelmények tekintetében, de megyeegyben sem támogatjuk a focistáinkat – nyilatkozta Ferenczi Ferenc.A hazai pályát illetően a klubvezető elmondta, az első évben valószínűtlen, hogy Tiszaszigeten játszhatnák az NB III-as meccseket, így amennyiben osztályváltás lenne, az épülő új, szegedi stadion lehetne az otthonuk. – A racionalitás egyelőre megyeegyet mond, aztán meglátjuk, hogy alakul a dolog. Először nyerjük meg a bajnokságot – zárta Ferenczi Ferenc.