Jól szerepelt a Hungerit a Duna-ligában, így simán bejutott a hatos döntőbe

Az első fordulót a Kurca-partiak rendezték decemberben, ahol háromszor nyertek és kétszer vereséget szenvedtek. Most ennél lényegesebben jobban szerepeltek, négy találkozón is begyűjtötték a három pontot, valamennyin végig kézben tartva az eredmény alakulását, így simán bejutottak a hatos döntőbe.



Pénteken a szerb Red Start 8–6-ra győzték le, szombaton a román Rapidot 10–2-re, így visszavágtak fájó vereségükért (8–11), míg a szerb Palilulát 11–4-re múlták felül. Tegnap a Vojvodinát még két vállra fektették 14–6-os sikerükkel, azonban a torna magyar rangadóján az Egertől úgy szenvedtek 10–8-as vereséget, hogy 6–4-re és 7–6-ra még vezettek. Az összecsapás utolsó nyolc percére elfáradtak a szentesiek, míg a Heves megyeiek jól osztották be erejüket, így ők nyertek, és végeztek a tabella élén. A Duna-liga hatos döntőjét március utolsó hétvégéjén a román fővárosban, Bukarestben rendezik.