Jól szerepeltek az NKM versenyzői Racicében - Érem olimpiai távon

Fotó: Karnok Csaba

Az NKM Szeged versenyzői közül olimpiai számban, C1 200 méteren szerzett bronzérmet Nagy Bianka a csehországi Racicében rendezett korosztályos kajakos, kenus Európa-bajnokságon. A 19 esztendős kenus pályafutá­­sa során először versenyzett az U23-as mezőnyben. Nagy Bianka ugyanebben a számban indulhat az augusztusi szegedi felnőtt világbajnokságon is. A szegedi kenus a kettes pályáról indult a fináléban, és nem túl jól kapta el a rajtot. Ám a táv második fe­­lében erőteljes csapásokkal zárkózott fel, és végül a lengyel Borowska, valamint a szlovák Ladicova mögött érkezett be a harmadik helyre.A Molnár Csenge, Csorba Zsó­fia női kenupáros a negyedik helyen végzett az ifjúságiak 500 méteres döntőjében. Az NKM Szeged VE két tehetsége három tizedmásodperccel maradt el a harmadik helyezett francia egységtől.Molnár Csenge ezenkívül C1 500 méteren is A döntős volt, és ebben a számban szintén a ne­­gyedik helyet szerezte meg Kása Péter tanítványa, míg C1 200 méteren nem került az A döntőbe. A férfiaknál Kocsis Ádám a dunaújvárosi Slihoczki Ádámmal párban az U23-as korosztály C2 500 méteres döntőjében hatodik, míg Szendy Márk és Törköly Zoltán az U23-as K4 500 méteres egység tagjaként 13. lett.