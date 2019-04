˝Jól van, oda lövöm!˝ - Weszelovszky László, a LEN-Kupa-döntő triplázója nosztalgiázott

Weszelovszky László lezárta a pályafutását. Fotó: Karnok Csaba

Weszelovszky László 2003-ban a Szeged, 2012-ben a Szentes színeiben lett a férfi vízilabda OB I gólkirálya, 2009-ben pedig oroszlánrészt vállalt Csongrád megye történetének egyik legnagyobb nemzetközi sportsikeréből, a Szeged Beton akkori LEN-Kupa-győzelméből. A finálé szegedi visszavágójának ötméteres-párbajában is betalált, három találata közül erre emlékszik legszívesebben.– Ismertem a görögök kapusát, többször lőttem már neki gólt ötméteresből is. Mondták a többiek, hogy nem szabad neki laposan lőni, azokat jól hárítja, én viszont ellene az összes büntetőmet laposan lőttem, és mindig be is jött. Nem akartam változtatni a bevált recepten – kezdte a nosztalgiázást Weszelovszky. – Reppasz mutogatta is, hogy tudja, a laposra lövöm majd a labdát, lőjem csak neki oda. Mondtam magamban, jól van, oda lövöm, és lett is olyan erős és helyezett, hogy hiába tudta, mi történik majd, gól lett belőle.Weszelovszky 2016-ban zárta le pályafutását, a Szentestől vonult vissza. Vannak olyan kortársai, akik még most is játszanak az élvonalban, így felmerült a kérdés: 35 évesen miért döntött karrierje lezárása mellett?– Fizikálisan még bírtam volna játszani, de több időt szerettem volna a családommal tölteni. A gyerekek akkoriban olyan korban voltak, amikor különösen fontos, hogy legyen apaképük, így nem fért bele az ingázás Szeged és Szentes között, és a hétvégi bajnokik. Szép volt a pályafutásom, de már lezártam magamban. A feleségem szokta kérdezni, hogy csináltam volna-e valamit másként, de én semmin sem változtatnék – árulta el Weszelovszky, aki vállalkozásában főként autó- és építőipar számára foglalkozik munkaerő-közvetítéssel.Kiemelte, hogy Szentesen és Szegeden is volt az elmúlt években pólómeccseken, idén viszont még nem jutott el bajnokira, de nagyon szurkol a Tisza-partiaknak, hogy visszajussanak az élvonalba. Pénteken pedig bőven lesz lehetősége nosztalgiázni, hiszen közös ebédet szerveztek a LEN-Kupa-győztes csapat tagjainak.