Jön a várva várt derbi: 10 év után először lesz amerikaifutball-mérkőzés Szegeden

Jön a derbi. Vége a meccsínségnek. Fotó: Szabó Dávid/Art Photo

Szeged első amerikaifutball-csapata, a Bats sokat tett a sportágban a régióért, hiszen nem csak Csongrád megye, tulajdonképpen a Dél-Alföld csapata volt, és nemzetközi szinten is helytálló játékosokat adott az azóta megalakult magyar válogatottnak. A régió most sem dúskál csapatokban, a sportág iránt viszont évről évre nagyobb az érdeklődés – ezt nemcsak az NFL-es tévéközvetítések népszerűségén érezzük, a témával foglalkozó cikkeink visszajelzésein és megosztásain is látjuk.Legutóbb 2009. június 14-én játszottak nagypályás amerikaifutball-mérkőzést Szegeden, akkor a Bats ellenfele az Újbuda volt a Divízió III-ban. A tíz éve tartó várakozás véget ér: vasárnap 15 órakor újra divíziós bajnokit rendeznek Szegeden, a Felső Tisza-parti stadion Fű 2-es pályáján – a belépés ingyenes. A magyar harmadosztálynak megfelelő Divízió II. második fordulójában a Miskolc Renegades lesz a hazai pályán debütáló CFS Guardians ellenfele. A makói és szegedi székhelyű, de játékosaival Csongrád megye több városát és községét is képviselő Guardians irányítója, Krasznai Balázs élvonalbeli tapasztalattal várja a derbit.– Lelkesen készülünk, a nyitófordulóban aratott 36–0-s sikerünk nagy lökést adott – kezdte a HFL-ben három szezonban is szereplő játékos.– Az erőviszonyokat ismerve kiélezett, szoros meccsre lehet számítani. Több százan érdeklődnek a találkozó iránt, érezhető, hogy a Dél-Alföldön hiánycikk az amerikai futball, így jó hangulat várható. Több régi batses már a szakmai stábunk tagjaként lesz velünk, ők külön motiválnak minket!Aki nem tud elmenni a mérkőzésre, virtuálisan megteheti: a Sportstream Livestream YouTube-csatornáján élő videóközvetítés lesz.