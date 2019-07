Jónás Eb-arannyal tért haza Fehéroroszországból

A kontinens viadalon negyvenhárom ország háromszáz indulója csatázott. A szegedi Jónás Ferenc az első napon a hosszú távon aranyérmet szerzett.



A második napon a váltók játszották a főszerepet az Eb-n. A Jónás Ferenc, Szabó Marcell (mindketten SZVSE), Bujdosó Zoltán (Budapesti Spartacus) alkotta a magyar csapatot. A mieink az előkelő második helyet szerezték meg. A magyar női váltó is kitett magáért, ezüstérmet szerzett.



A zárónapra is jutott szegedi érem, a bombaformában versenyző Szabó Marcell másodikként haladt át a célvonalon. A másik szegedi, Jónás Ferenc is közel állt az éremszerzéshez, azonban az SZVSE sportolója az előző nap a váltó alatt kisebb lábsérülést szenvedett, így fájdalomcsillapítókkal futotta végig a távot, így minden dicséretet megérdemelt.



Jónás Ferenc nevelő- és jelenlegi edzője Szencz Attila, előző edzője Gera Tibor, aki szintén sok évig irányította Feri felkészülését. Szabó Marcell tájfutó felkészülését Gera Tibor segítette. Marci fizikai felkészülését debreceni atlétákkal végzi, ennek is köszönhető kiváló kondija.