Jövő héten elkezdi a felkészülést az OB I-es Szegedi Férfi Vízilabdacsapat - Cél a bennmaradás!

Minden rendben! – mutatja a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat új edzője, Szabó Zoltán. FOTÓ: SÜLI RÓBERT

– Dolgozik bennem a tettvágy – kezdte a beszélgetést Szabó Zoltán, az OB I-es Szegedi Férfi Vízilabdacsapat vezetőed­zője –, de ez egy szubjektív dolog. Az objektív lesz a legfontosabb, hogy teljesítsük a kitűzött célt, azt, hogy bennmaradjunk. Eredményt várnak el tőlünk, nekünk ezt teljesíte­nünk kell. Ha az utolsó két meccset megnyerjük a bajnokságban, akkor ez biztos, hogy sikerült, így nekünk májusra kell csúcsformába lendülnünk. Minden bizonnyal akkor játsszuk majd a legfontosabb találkozókat.Még néhány nap, és munká­hoz lát az SZFVCS. A tréner már elkészítette a felkészülési programot, segítőjével, Barna Tamással már az első héten megdolgoztatja a játékosokat.– Jövő hétfőn kezdünk – foly­­tatta a gondolatot az egy­kori BEK-győztes játékos –, reggel az öltözőben találkozunk, egy rávezető futballal nyitunk. Délutánonként is lesz foglalkozás, ekkor elméle­­ti képzést is tartunk, hiszen új szabályokkal kezdődik az idény, ezért erre fel kell készülnünk. Mivel valószínűleg a jövő évi olimpia miatt minden küzdelem, így a magyarkupa-selejtező és a bajnokság is hamarabb kezdődik a megszokottól, legalábbis erre kell készülnünk, így már az első héten is lesznek keményebb edzések.Három új fiú csatlakozik a ke­­rethez. Az Európa-bajnok Kiss Csaba, a klub első görög légiósa, Aggelosz Foszkolosz és a szerb Nikola Bogdanovics.– Csaba július 30-án jelentkezik először edzésre, hiszen a ifiválogatott mellett dolgozik. Nikola július 22-én már ve­­lünk gyakorol, Aggelosz pe­­dig rá néhány napra csatlakozik hozzánk, mert neki még néhány hivatalos papírt el kell intéznie. Az elmúlt napokban mindkét légióssal beszéltem, egyelőre csak távolról ismerkedünk, de sokat beszélgetek velük. Nagyon bízom a csapatban, azért kell dolgoznunk, hogy a kitűzött célt teljesítsük. Az első időszak az ismerkedésé lesz, felmérjük a keret erejét. Maradunk itthon, nem megyünk edzőtáborba, és az is biztos, hogy több edzőmeccset is játszunk majd, hogy felkészülten kezdjük a bajnokságot.