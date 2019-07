Jövő hétfőn kezdi a felkészülést az NB I-re az SZRSE

Az SZRSE férfi röplabdacsapata remekelt az elmúlt szezonban, most az NB I-ben is szeretne.

FOTÓ: KOCSIS ALÍZ

Nagy izgalommal várják a játékosok a felkészülés kezdetét az SZRSE férfi röplabdacsapatánál. Ez sem véletlen, hiszen a szegedi együttes kiharcolta az NB I-ben való szereplést. Nusser Elemér vezetőedző és csapata ismét a legjobbak között küzdhet, úgy, ahogy évtizedeken keresztül megszokott dolog volt a Csongrád megyei székhelyen.A játékosok már hivatalosan megkapták a programot, pénteken egy csapatértekezlettel kezdődik a 2019–2020-as idény. Jövő hétfőn pedig belevágnak a munkába a röpisek.– Egyelőre itthon készülünk – nyilatkozta Dávid Tibor, az SZRSE elnökhelyettese –, mivel a keretből többen dolgoznak, illetve tanulnak, így az első kis megbeszélésünkön dőlhet el, hogy megyünk-e edzőtáborba. Mindenki marad, erről már be­­számoltunk, vállalta a legjobbak között való szereplést, egy húsz-huszonkét fős kerettel vá­­gunk neki a felkészülésnek.Eldőlt, hogy a Győr visszalépése miatt 12 csapat szerepel az NB I-ben, illetve a magyar ifjúsági válogatott is szerepet kap. Két hatos csoportot alakítanak ki, illetve minden csapat majd oda-visszavágós rendszerben megküzd az ifiválogatottal is, de ez az eredmény nem számít bele a bajnokságba.– A Kazincbarcika, a Kecskemét, amely végül maradt az elitligában, a MAFC, a Sümeg és a Pécs mellé kerültünk, eb­­ben a hatos csoportban küzdünk majd. Az első három he­­­­­lyezett a felsőházban, míg az utolsó három az alsó ágon folytatja a küzdelmet. A Barcika kiemelkedik a mezőnyből, remek csapat, igazi klasszis együttest láthatnak majd itthon a szegedi szurkolók. A Kecskeméttől többen eligazoltak, de így is erősek maradtak. A MAFC-ban rutinos játékosok is szerepet kapnak, de velük akár egy ki-ki meccset is vívhatunk. A Pécs és a Sümeg hasonló erőt képvisel, mint mi, talán velük leszünk a legnagyobb harcban. Újoncként nem is lehet más a célunk, mint a biztos bennmaradás kiharcolása. Minden bizonnyal tavasszal kell olyan jól játszanunk, hogy ezt a tervet sikerüljön megvalósítanunk.Az SZRSE hétfőn délután a volt Lila iskolában kezdi meg az alapozást.