Kaposvári veresége után nagyon közel a play-out-hoz a Szedeák

Marko Boltics tüszős mandulagyulladással és az ezzel járó magas lázzal küzdött, így a Szedeák kezdő irányítója el sem tudott utazni a szerdai, kaposvári bajnokira – ahogyan Vágvölgyi Ákos és Révész Ádám sem tudta vállalni a játékot.



Nehezen is találta a ritmust a Naturtex, amely már az első negyedben húszpontos hátrányba került. Innen ugyan többször is sikerült visszajönni a meccsbe, de hat pontnál közelebb nem tudtak zárkóni Sulovicsék. Az utolsó negyedben, 70–57-nél is mutatkozott még esély, de ezen az estén hiába ment jobban a tripla (amelyből Alekszandar Ponjavics egymaga négyet jegyzett), a sok rontott dobást ekkor kihasználta a bővebb rotációval dolgozó Kaposvár, és eldöntötte a meccset.



Ezzel nem tudta megállítani a január óta hazai pályán hibátlan somogyiakat a Szedeák, így ahhoz, hogy elkerüljék a play-outot, gyakorlatilag csoda kellene, hiszen a hátralévő öt meccsüket egyaránt meg kellene nyerni, miközben az Alba Fehérvár-Kaposvár duónak nem szabadna meccset nyernie.



Andjelko Mandics: – Marko Boltics játékát nem akartuk kockáztatni. Akárcsak az előző meccseken, most is rosszul kezdtünk, és az első félidei gyenge védekezésünk eldöntötte a meccset. Az elkövetkezendő egy hónapban azon kell dolgoznunk, hogy stabilabb legyen a játékunk.



Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 86-69 (28-12, 20-22, 20-15, 18-20)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, alsóház, 1. forduló. Kaposvár, 1000 néző.

Vezette: Praksch P., Kulcsár T., Kovács N. (Várhalmi Zs.)

Kaposvári: Ubilla 7/3, JOHNSON 29/6, Baki 14/9, Pustahvar 16/3, HENDLEIN 13. Cserék: Hock 2, Harazin, Bogdán 3/3, Halász, Puska, Kocsis 2. Vezetőedző: Fekete Ádám.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Wirth 3/3, Kerpel-Fronius 6/6, PONJAVICS 21/12, Juhos 10, Sulovics 11. Cserék: Krapic 7/3, Bonifert 5, MIke 2, Mayer, Varga 2, Szatmári 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.