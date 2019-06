Kárász Anna a párossal elégedett, de egyesben javítana

Együtt erősek. A szegedi Kárász Anna (balról) és Kozák Danuta megnyerte az első válogatót Szolnokon. Fotó: MKKSZ

– A páros esetében elég egyenes immár. Most is éppen a Kozák Danutával közös edzésen vagyok túl, és elég jól ment alattunk a hajó. Ahogy a válogatón.– Azzal egy ideje kínlódok, és nincsenek jó érzéseim vele kapcsolatban. Elég hullámzó a teljesítmény, de azon vagyok, hogy az első válogatóhoz ké­pest jobban menjek egyesben is. Ám magam sem tudom, mennyit tudok fejlődni.– Igen, segít, és szeretném a duónk mögé tenni az egyes produkciót is.– Sajnos elég ritkán járok mostanában Szegeden, de a hétvégén éppen ott leszek. A napokban gondoltam arra, hogy mennyit segíthetne, ha gyakrabban lennék otthon a városban, mert erőt ad, és a világbajnokság közeledtével a promóciók révén folyamatosan rám köszön Szeged.– Nem volt nehéz. Oldott volt a hangulat, jól éreztem magam, kifejezetten élveztem.– Erre csak a verseny után tudok majd felelni. Nem volt még ilyen, de nem érzem előre, hogy gond lenne. A pihenőt úgy tartjuk, ahogy kell, így nem hiszem, hogy baj lehet abból, hogy június 18–20. keddre, szerdára és csütörtökre esik.– Igen. Az egyes és a páros válogatók alapján jelöli ki a szövetségi kapitány, Hüttner Csaba a négyest, így például a második selejtező utáni héten rendezendő Európa Játékokra is, amelynek a fehéroroszországi Minszk ad otthont. De ez a négyes szerintem teljesen más lesz, mint amelyik majd a szegedi világbajnokságon indul.– Egyelőre leköt a második válogató.– Elvileg július 1-jétől lesz víz a tóban. A szívem nagyon Szegedre húz, de ha például a párosra készülünk, akkor Szolnokon maradok, mivel Kozák Danutáék oda vannak berendezkedve.