Karlovactól Pozsonyig: 3 kick-box versenyző tizenegy dobogós helyet szerzett

Aranyérem. Nagy Rita (jobbról) low-kickben győzött. Fotó: Facebook

A szegedi Combat „D" SC felnőtt sportolói ennek megfelelően komolyan is vették a megmérettetést, és kiváló eredményekkel is térhettek haza. Időrendben először a Karlovac Opent rendezték, amelyen Miklós Alexandra (55 kg) light-contact és kick-light kategóriában is harmadik lett, Nagy Rita (60 kilogrammosként a 65 kilogrammban indult) low-kickben aranyérmet szerzett, míg a férfiaknál Vida Ádám (+94 kg) light-contactban első, kick-lightban második, a Grand Champion kategória kick-light szakágában pedig harmadik helyen végzett.Következett a pozsonyi verseny, amelyen a felnőttek között az előbb már említett trió indult. Az 55 kilogrammban Miklós Alexandra light-contactban bronzérmet szerzett, míg a 60 kilogrammos mezőnyben Nagy Rita két ezüstéremmel fejezte be a szereplését. A férfiaknál Vida Ádám (+94 kg) két szabályrendszerben is ezüstérmes lett.Felkészítők: Stricz Richárd, Zsarkó Dániel Péter, Tóth Gábor.