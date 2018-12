Kék Mókus-kupa: emlékezés Szalai Istvánra, a Varga Pince Juniorjai nyerték a nyílt kategória döntőjét

Döntők:



Bronzmérkőzések:

Korábban írtuk:

Rádai erőszakos labdaszerzése után öt perc elteltével szerzett vezetést a Varga Pince Junior, de Veszelinov nagy védésének köszönhetően maradt csak előnyben a gárda. A félidő utolsó percében azonban Hegyesi Zsolt remek megmozdulással egalizált.Nagy bombák jellemezték a nyílt kategória döntőjének második félidejének első perceit, de eredmény nélkül. Veszelinov újabb bravúrjával maradt az 1-1, lüktető és izgalmas meccset hozott a döntő. Varga Richárd és Vágó Gábor akaszkodtak össze, kétszer is figyelmeztetni kellett a feleket, de nincs két perc. Vágó nemes bosszút vett rövidre lőtt góljával 1.27-el a vége előtt. Vészkapussal játszik a Fit World, de ez sem vezet eredményre: a Varga Pince Junior a nyílt kategória győztese!Vezette: Kovács Attila, Vereska Mátyás.Gólszerzők:Varga Pince Junior:Papp Milán, Schildkraut Krisztián, Gézárt Attila, Vágó Gábor, Daróczi Dominik, Budai Bálint, Oláh Levente, Zana Dávid, Rádai Gergely, Veszelinov Deniel, Szabó Gergő, Sándor Alex, Neupert Erik, Dóra Donát, Gémes Máté. Csapatvezető: Papp Róbert.Fit World O'Neill Team:Pluhár Gábor, Ábrahám Tamás, Kasza Ferenc, Bullás Imre, Szentes Bíró Tamás, Deák Donát, Rutai Balázs, Juhász Imre, Hegyesi Zsolt, Bánóczki Dániel, Szalma Gergő, Csamangó Tibor, Széll Kristóf, Kiss Márió, Varga Richárd. Csapatvezető: Csiszér Rómeó.Az osztrák válogatott pályaedzője, Szabics Imre találatával szereztek vezetést Szalai Dzsínó tanítványai, majd Dóra lapos lövésével duplázták meg előnyüket, sőt, Mádi gyorsan megszerezte a harmadikat is egy hatosról leadott lövéssel, majd Schildkraut csak beleütni tudott lapos lövésébe, így 4-0-ra megléptek a tanítványok. Vadkerti Attila egy lapos átlövéssel szépített, de Dr. Kovács gyorsan visszaállította egy ziccerig játszott akció után a négygólos különbséget. Kiss Zsolt mindkét kapuba betalált rövid időn belül, majd Tóth Attila ziccere zárta a félidőt.A gólparádé folytatódott, két perc alatt mindkét kapuban táncolt a labda, Mészáros Dömötör szépítése után Dzsínó tanítványai, pontosabban Tóth Attila talált be újra. A kék-feketében futballozó Dzsínó-tanítványok hamar megszerezték a tizediket is, de a sportolók nem hagyták magukat - két gyors góllal szépítettek. Egyre többen a pályán, egyre kevesebb terület: a szabályok megszűntek létezni, de hát nem is erről szól ez a meccs - végül húsz gólt hozott az emlékmeccs.Vezette: Kalmár László, Szalai Szabolcs István.Gólszerzők: Dr. Kovács (3), Mádi (2), Szabics (2), Dóra, Tóth (3), ill. Vadkerti, Kiss Zs (4)., Mészáros, Schildkraut K. (2).Szalai Dzsínó tanítványai: Rácz Attila, Csúri Csaba, Kurucsai András, Dóra János, Turján György, Puskás Csaba, Tóth Attila, Szabics Imre, Dr. Kovács Gábor, Major László, Takó Ferenc, Mádi József, Tóth Zoltán. Edzők: Orosházi László, Török Zsolt.Szeged ismert sportolói:Schildkraut Fruzsina, Birkás Balázs, Mészáros Dömötör, Szabó Zoltán, Hoffmann Péter, Kiss Zsolt, Meiszter Gábor, Oltványi Dávid, Szabó Csaba, Vadkerti Attila, Schildkraut Krisztián, Kiss Gergely. Edző: Siha Zsolt.A félidő felére kétgólos előnybe került a gördülékenyebben játszó Maxx Autó Kft - a hajrára feljavult a Gól Söröző, de hiába a szép szabadrúgás kombináció, Erhardt nem tudta befejezni. Az újabb pontrúgás már eredményre vezetett a csengeleiek számára, Bány Tamás lőtte ki a bal alsót még a szünet előtt.Koncz Zsolt kapufás bombagóljával újra kétgólos volt a Maxx Autó előnye, majd a korábbi élvonalbeli játékos laposan is bevette Dénes Zsolt kapuját, nagyon közel került ezzel a sikerhez a Maxx Autó - a kiskunfélegyházi együttes végül meg is nyerte a Délmagyarország kupát.Vezette: Juhász Mihály, Kovács Attila.Gólszerzők: Zs. Juhász, Kurucsai, Koncz (2) ill. Bány.Maxx Autó Kft.: Szulovszky Ákos, Tóth Péter Attila, Lapsánszky Tamás, Keresztesi Zoltán, Zs. Juhász István, Szabó Attila, Némedi Norbert, Kerepeczki Csaba, Csordás Csaba, Kurucsai Milán, Valkovics Gábor, Koncz Zsolt, Gulyás Péter, Masa Attila, Gréczy Gábor. Csapatvezető: Masa Attila.Gól Söröző Csengele:Kovács Krisztián, Dénes Zsolt, Pozsár Gábor, Puskás Csaba, Magyar György, Bány Tamás, Kothencz Péter, Kiszner Antal, Kovács Zoltán, Tóth Attila, Makra Zsolt, Krucsó Ákos, Erhardt Szilárd, Lóczi Péter, Cseke Tamás. Csapatvezető: Kun Szabó Tibor.Aktívabb volt a Szindikátus a nap első fináléjának kezdetén, Fazekas járt a legközelebb a gólhoz, aki a keresztlécre fejelt egy beadást. Gyetvai emelésével veszélyeztetett a Szitapont, de maradt a 0-0 - nem sokkal később azonban Mádi lapos beadását Papp passzolta az üres kapuba, amivel vezetett a Szindikátus. Négy perccel a szünet előtt Gyetvai sarokkal egyenlített, nem sokkal később akár fordíthatott is volna, de spiccel fölé lőtt.A szünet után Mádi lapos lövésével vezethetett volna újra a Szindikátus, centikkel pattogott el a labda a jobb kapufa mellett - nem sokkal később viszont már pontosabban pörgetett az alsóba, 1-2. Hét perc alatt a másodikat is belőtte a Szindikátus, egy végletekig kijátszott akció után Fazekas passzolt Sodic kapus lábai között a kapuba. Hat perccel a vége előtt egy felívelt labda után Csanádi húzta be a labdát a levegőből, nem nyugodhatott meg a Szindikátus, 2-3. Egyetlen perccel a rendes játékidő vége előtt egy felívelt labda pattant be Lábdi Lajosról - szerencsétlen öngóllal egyenlített a Szitapont - mindez azt jelentette, büntetők döntöttek a tornagyőzelemről!A Szindikátus berúgta az első két büntetőjét, Gyetvai azonban mellé, Csanádi pedig fölélőtt, így a harmadik rúgóra már szükség sem volt - a Szindikátus nyerte a Török György emléktornát!Vezette: Szalai Szabolcs, Gargya Balázs.Gólszerzők: Gyetvai, Csanádi ill. Papp, Mádi, Fazekas.Szitapont:Buknicz Zoltán, Farkas Zsolt, Balázs Ferenc, Süli László, Gyetvai Antal, György Béla, Sodic Sinisa, Gyuris Ervin, Csanádi István, Gabnon Győző, Tóth Albert, Rudics Béla.Csapatvezető: Buknicz Zoltán.Szindikátus:Lábdi Lajos, Király József, Kiss Károly, Fazekas István, Gárdián Tibor, Sejben József, Tanács Attila, Papp Tibor, Tóth János, Mádi József, Császár István.Csapatvezető: Révész Ferenc.Majdnem ráfázott a nyílt kategóriában előnybe került Zengő Alföld, mert a kétgólos előnye hamar eltűnt: végül egy szerencsétlen öngól pecsételte meg a nagyot küzdő TVSC sorsát.TVSC - Zengő Alföld 3-4 (0-2)Vezette: Barta Norbert, Vereska Mátyás.Gólszerzők: Bálint T., Mihalkó, Bálint D. ill. Bata, Bernát, Vágó, öngól.TVSC: Molnár Dániel, Bálint Dániel, Bálint Tamás, Kövecs Máté, Dargó Balázs, Szélpál Tamás, Mihalkó Máté, Vecsernyés Tamás, Molnár Csaba, Barna Dániel, Duba Tamás, Mihalkó Gergő, Skribek Áron, Tóth Sándor, Nagy Sándor. Csapatvezető: Molnár Dániel.Zengő Alföld: Leindler Domonkos, Weszelovszky Gábor, Podonyi Norbert, Bata Csongor, Bernát Péter, Szilágyi Norbert, Ács Levente, Végh Ariel, Bilics Igor, Ondrejó Tamás, Bokányi Richárd, Vágó Levente, Buzási Péter, Grünvald Attila, Beretka Péter. Csapatvezető: Bodó Attila.Úgy tűnik, a vezetés megszerzése nem jó ómen a bronzmeccsek tekintetében, ugyanis hiába vezetett 2-0-ra az Öreg Honvéd Vendéglő, a Vár Söröző magabiztosan nyerte a +35-ösök bronzmeccsét.Öreg Honvéd Vendéglő O'Neill - Vár Söröző 4-8 (2-4)Vezette: Juhász Mihály, Savanya IstvánGólszerzők: Balog (3), Gémes ill. Keller, Bernát (3), Gyenes (2), Bodó (2).Öreg Honvéd Vendéglő O'Neill:Kispéter Zoltán, Lábdi Lajos, Fodor László, Kalmár Gábor, Balog Tibor, Juhász Ádám, Kasza Ferenc, Kiss Márió, Lovas Tamás, Gémes Tibor, Pálinkó Attila, Tiszavölgyi Krisztián, Illés Tibor, Simon István, Gál Péter. Csapatvezető: Csiszér Rómeó.Vár Söröző:Bíró Mihály, Bernát Péter, Bilics Igor, Pécsek Tibor, Gyimesi László, Szűcs Krisztián, Bodó Attila, Laczi Zoltán, Keller Zoltán, Gyenes János, Sujekda Ákos, Bögre Károly, Máté Péter, Gyinesi Norbert, Tóth Sándor. Csapatvezető: Bodó Attila.Megkezdődtek a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa helyosztói: a nap első meccsén a Centrum Hotel Szeged 0-4-ről fordítva győzött a +45-ösök bronzmérkőzésén.Centrum Hotel Szeged - Eurosweet 1968 6-5 (1-4)Vezette: Barta Norbert, Kakuk Szabolcs.Gólszerzők: Szucskó, Kothencz (2), Major, Mihálffy, Krajczár ill. Todorovic (2), Sofrenovic (2), Cseri.Mihálffy Béla, Tóth Zoltán, Kemenes Zoltán, Kenesei Zoltán, Lázár Mátyás, Kothencz Péter, Szucskó Zsolt, Magyar József, Szabó Béla, Bücs Zsolt, Sándor Miklós, Miklós Zoltán, Major László, Krajczár István, Bencze Zsolt. Csapatvezető: Krajczár István.Cseri Zoltán, Hegedűs Endre, Fábián István, Kaszás Attila, Stefanovic Mileiutije, Todorovic Sinisa, Zoran Sofrenovic, Tripolszki István, Dejan Stanojev, Sasa Gombasev, Horváth Róbert. Csapatvezeő: Cseri Zoltán.Elérkezett az utolsó nap: ma kora este befejeződik a 32. alkalommal kiírt, a Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által névadóként támogatott Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna.A program 12 órától három bronzmérkőzéssel rajtol, majd 15 órától következnek a döntők. Ezeket szakítja majd meg az a gálamérkőzés 17 órától, amelyet a nemrég elhunyt egykori edző, Szalai István emlékének szentelnek a szervezők.Ezen Szeged leghűségesebb trénerének tanítványai (a csapat a 80-as évek NB I-es alakulatára, illetve a 2000-es évek elejének NB II-es, főként szegediek alkotta csapatára épül, kiegészülve Szabics Imrével, és a két mesterrel, Orosházi Lászlóval, valamint Török Zsolttal) lépnek pályára a város ismert sportolóinak együttese ellen.Az utóbbiak keretéhez (szakvezető: Siha Zsolt) csatlakozott Szabó Zoltán korábbi BEK-győztes vízilabdázó, Schildkraut Krisztián egykori válogatott és magyar bajnok röplabdázó, Varga János vb- és Eb-második kick-boxos, valamint Kiss Gergely Európa-bajnoki hetedik birkózó is.A nap eseményei alatt a Generali révén két térítésmentesen igénybe vehető egészségbusz áll a szurkolók rendelkezésére. A belépő 500 forintba kerül (14 éven aluliaknak ingyenes), amelyhez két tombola is jár, és a döntők között nagyjából 50 ajándékot (többek között masszázsjegyet, gokartfutamra jogosító utalványt, uszodabelépőt, ételutalványt, sportszergyártók ajándékát) sorolnak ki a különböző támogatók révén.A 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótornát lapunk és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. mellett a Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Generali Biztosító Zrt., a Generali a Biztonságért Alapítvány, valamint az MLSZ Csongrád megyei igazgatósága támogatja.