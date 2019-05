Kérdésekről is dönthet a labdarúgó NB III 27. fordulója

Farkas Márkékra (jobbról) újabb nehéz meccs vár. Fotó: Dpase

Dunaújváros, Szentlőrinc, Szeged-GA. Ez a három csapat kapta meg az NB II-es licencet az MLSZ-től, közülük az utóbbi kettő éppen egymás ellen játszik Szentlőrincen.– Kemény mérkőzésre számítok, de a munkánkra nem lehet panasz, hiszen mi is keményen dolgoztunk a jó eredményért, amit szeretnénk elérni a mérkőzésen – nyilatkozta Joao Janeiro, a Szeged-GA vezetőedzője. – A játékosok végig a céljainkra, a terveinkre fókuszáltak a rangadó előtt is.A SZEOL SC a Kozármislenyt fogadja egy remek széria kellős közepén.– A célunk a dobogó elérése, annak is a minél előkelőbb helye – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője. – Szeretnénk tartani a hazai kiváló védekezési formánkat, hiszen az egész szezonban eddig összesen három gólt kaptunk, de tavasszal is csak négyet a tíz mérkőzésen. Erre büszke is vagyok. Ha ez így marad, akkor folytathatjuk a hatmeccses veretlenségi szériánkat, amelyben volt négy győzelem.A Makó a Kecskemétet fogadja vasárnap 17 órától – talán az utolsó szalmaszál a bennmaradás érdekében.– Nincs mit számolgatni: négy meccs van hátra, és ha nyerjük mindet, akkor sem csak a mi kezünkben van a sorsunk – nyilatkozta Magyar György játékos-edző. – De akkor is mindent meg kell tenni azért, hogy győzzünk a Kecskemét ellen, főleg hazai pályán. Matematikai esélyünk van még, és amíg ez megvan, addig nem adjuk fel.Ha nem nyer a Honvéd II. ellen idegenben, már vasárnap búcsúzik az NB III-tól a Hódmezővásárhelyi FC.– Mindent megteszünk, hogy minél tovább megmaradjanak a reményeink a bennmaradásra, így nem engedtünk az edzésmunkából sem. A cél nem változott: a saját nevelésű, helyi fiatalok erősödjenek az NB III-ban, és erre még van négy forduló – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.