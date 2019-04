Kerettagok maradtak a szegedi evezősök

A verseny egyedi jellegét az adta, hogy a négycsapatos döntőkre a rangsorolást az előfutamok időeredményei adták kettesével indítva. Sokakat megmozgatott a válogatottság lehetőségének esélye, például az ifjúsági fiú egypárban 44 induló volt, köztük lett a szegedi Szabó Gábor második.



Rajta kívül még három páros szerzett az első napon ezüstöt: Király Csaba és Kunstár Márk elsőéves felnőttként kitűnő evezéssel és versenyzéssel második lett, és ez az eredményük belépőt jelentett számukra a

legerősebb négyesbe, amelyben már kötelező győzelemmel aranyra váltottak. A koronát az U23-as nyolcas tesztelése hozta meg számukra a felnőtt négypárok mezőnyében, ahol időkülönbséget mérve 24 másodperccel hamarabb értek célba.



A tavalyi ifjúsági vb-döntős nyolcasból még idén is ifiként a Király Miklós, Rakonczai Péter páros is második lett, idejükkel biztos helyzetben tartva magukat a válogatott nyolcasban. Nevükhöz fűződik az egyetlen szegedi bronzérem a dublók mezőnyéből. Második lett serdülő kettesben a Kovács Sándor, Kósa András páros, ezzel olimpiai reménységek versenyén való szereplésre szereztek jogot. Másnap pedig már MTK-s partnerekkel győztek négyesben, amivel bízhatnak a nyolcas indulásban is.



A lányok között ketten őrizték meg kerettagságukat: Szili Dorina az egypár nyolcadik helyével az U23-as négypár felkészülését folytathatja az Eb-kijutás céljával, míg Daka Zsófia kilencedik helye egyesben az ifjúsági Eb-nyolcas tagságára készülők között tartja.