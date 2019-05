Készülnek a play-outra: Szedeák-Kaposvár 56-50 (élő)

Révész (fehérben) visszatérhet, Spica (jobbra) már nem játszik. Fotó: Karnok Csaba

Naturtex-SZTE-Szedeák-Kaposvár - (11-16, 25-16, 20-18,-)Férfi kosárlabda, NB I/A csoport, középszakasz, alsóház, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezeti: Tőzsér, Rácz Zs., Radnóti.Naturtex-SZTE-Szedeák: BOltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Kerpel-Fronius, Krapic, Bonifert. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kaposvár: Halász, Hock, Baki, Bogdán, Pustahvar. Csere: Harazin, Kocsis, Puska. Vezetőedző: Fekete Ádám.Kipontozódott: Boltics (36.), ill. Harazin (34.).Krapic válik le szépen az emberéről, Ponjavics passzából 58-50. Harazin zsákol, 58-52. Krapicnak üt oda Puska, a horvát bedobja a büntetőket, 60-52. Ponjavics hetedik triplakísérlete sem jó, Harazin viszont szerezhet egy könnyű kosarat, 60-54. Ponjavics megint kintről, de ez sem jó. Harazin kapja meg az ötödik faultját, így ő kiszáll. Wirth felez a vonalról, majd Halász labdát szerez, Baki pedig befejezi, 61-56. Sulovics csak a másodikat dobja be büntetőből, 62-56. Bogdán negyedik hármasa, 62-59. Halász végigmegy, 61-61-nél kér időt Andjelko Mandics.Bogdán harmadik triplája, 36-35 - Sulovics visszadobja, 39-35! Hock volt sportszerű: elismerte, hogy róla ment ki, így végül megkapja a labdát a Szedeák. Juhos pazar blokkja, Wirth viszont nem tudja beejteni a ziccert. Ponjavics váltja kosárra Pustahvar technikaiját - Wirthnek viszont ez a tripla sem jön. Baki távolija sincs bent, majd Juhos hosszú dobását szedi le Sulovics, aki be is ejti, 42-35. Juhos első hármasa, 45-35, tíz ponttal meglép a Szedeák. Pustahvar szedi le a saját pattanóját, 45-37. Sulovics visszaadja Juhosnak az előzőt, 47-37. Pustahvar húzza most a Kaposvárt, 47-39.Hock jegyzi a hetedik vendég-triplát, 47-42. Sulovics keresi, majd meg is találja a helyet, 49-42. Ponjavics ziccere jó, és még síp is van: bedobja, újra tíz van közte, 52-42. Harazin közelről, 52-44. Lejön Ponjavics hármasa, viszont Pustahvar faulttal együtt oldja meg. Jó a büntetője, Ponjavics viszont végigviszi, 54-47. Harazin egykézzel teszi vissza Pustahvar hármasát, 54-49. Halász büntetői: mindkettő bent, 54-50. Ponjavicsnak kintről nem megy, közelről viszont igen, Krapic indítása után fejezi be, 56-50. Ez a negyed vége.Wirth bejátszása hosszú Krapicnak, majd Kerpel-Fronius triplája sincs bent. Sok a hiba mindkét oldalon, Juhos ejtéséig majdnem két perc telik el kosár nélkül - így 13-16. Szerencsére vissza tud jönni Boltics. Harazin rántja vissza az ismét remekül védekező Kerpel-Froniust, de nincs szándékos. Kerpel-Fronius egy kosárral büntet, majd Harazin kap technikait, mert eldobja a labdát, és reklamál egy faultot. Kimarad Wirth büntetője, majd Halász találja meg az utat, 15-18. Wirth faulttal együtt: de ezt is kihagyja a vonalról, nincs egyenlítés. Halász hármasa nem jó, Kerpel-Fronius viszont remek labdával találja meg Juhost, aki beejti a ziccert, 19-18.Bonifert Bendegúz áll be a Naturtexbe Juhos büntetői előtt. A szegedi cséká mindkettőt bedobja, 8-2 a negyed eddig a Szedeáknak, amely 21-18-ra vezet. De csak eddig, Baki szerzi a harmadik kaposvári trojkát, 21-21. Juhos újabb ejtésével már tíz pont felett jár, 23-21. Juhos kap technikait, az ezért járó büntetőt Halász dobja be - majd Bogdán jegyez egy triplát, rögtön fordít a Kaposvár, 23-25. Pustahvar faulttal együtt - 23-27, időt kér Andjelko Mandics.Pustahvar bedobja a büntetőt, majd Juhos visszatesz egy támadópattanót, 25-28. Krapic faultot kap, de a labdája kiszédül - így jöhet két büntető. Krapicnak is megvannak az első pontjai, 27-28. Halász rövid triplája után Sulovics büntetői: a center bedobja mindkettőt, 29-28. Harazin is büntetőzhet: csak az első jó, 29-29. Ponjavics triplája hosszú, de labdaszerzés után Bonifert és Krapic végigviszi, 31-29. Boltics szerzi a Szedeák második hármasát, 34-29. Bogdán visszadobja a sarokból, 34-32. Boltics betörése után nincs befejezés, majd 26 másodperccel a félidő előtt időt kér a Kaposvár. Lejár a Kaposvár támadóideje, elég dadogós volt a támadás, de végül Bonifert már nem tudja megmenteni, az alapvonalról jöhetnek a vendégek, de újra időt kér Fekete Ádám. Elrontják, amiből indulunk: Bonifert kosarát még visszanézik a sporik: végül megadják, így négy ponttal vezet a Szedeák a szünetben.Wirth triplájára gyorsan válaszol a Kaposvár, máris 3-4. Bogdán ezt ellépi, viszont Wirth kihagyja a közelit. Ponjavics remek blokkja után Boltics lent marad, nem is tudja folytatni az irányító, jön Kerpel-Fronius a Szedeákba. Baki hármasával 7-3-ra vezet a Kaposvár. Juhos szerzi a második kosarunkat, 5-7. Wirth kígyózik be és egyenlít, 7-7. Lejön Kerpel-Fronius hármasa, Kocsis és Harazin áll be a vendégekhez, majd Sulovics közelije sem jó. Pustahvar bedob egy triplát, majd felreped a szemöldöke, így le kell cserélni: színmagyar csapattal a Kaposvár. Juhos tesz vissza egy támadópattanót, 9-10.Lépést reklamálunk, de megadják Bogdán kosarát, 9-12. Juhostól rövid a tripla - jön Krapic a Naturtexbe. Bogdán kettese után öttel megy a KKK, ráadásul Krapic közelije is kiszédül. Kerpel-Fronius védekezik remekül, de Wirthnek nem jön a hármas a sarokból. Hock büntetőzhet, mindkettő jó, 9-16. Ponjavics trojkája sem jó, de Kocsis is ront a sarokból. 17 másodperc maradt a negyedből, mikor Ponjavics büntetőzhet: mindkettőt bedobja, 11-16. Halász kidobja oldalt, még 3 másodperce maradt a Szedeáknak: Ponjavics elengedi a félpályáról, ha csak picit is, de rövid: öt ponttal vezet a Kaposvár egy negyed után.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A találkozó előtt köszöntötték a Szedeák U20-as bajnokcsapatát, akik a Naturtex egy ajándékcsomagját vehették át. A Kaposvárban légiósai közül csak Pustahvar és Ubilla öltözött át, ám egyik sem kezdő.A hátralévő három bajnoki, így a pénteki, Kaposvár elleni meccs sem hordoz magában már komolyabb tétet, hiszen az eddigi eredmények alapján már eldőlt, hogy a két nyertes meccsig tartó play-outot a Szedeák és a TF Budapest játssza egymással, függetlenül az alsóház második fordulójának történéseitől.Mindezek mellett sem veheti félvállról a Naturtex a pénteki meccset, hiszen közel sem lesz mindegy, milyen állapotban érkeznek majd a sorsdöntő párharcra Wirth Ádámék.A somogyiak ellen legutóbb idehaza hosszabbítás után tudott győzni a Szedeák, míg az alapszakaszban idegenben is legyőzte a KKK-t Andjelko Mandics együttese – viszont a legutóbbi találkozásukkor, három héttel ez előtt már a Kaposvár győzött az alsóház első fordulójában.A Kaposvárban már nem lesz ott az a Marko Spica, aki bejelentette visszavonulását: a szerb center folyamatosan sérülésekkel küzdött, így nem folytatja a karrierjét.Ugyanakkor erőltetett menetet kezd meg a Szedeák, hiszen hét nap leforgása alatt lejátssza az alsóházból hátralévő három mérkőzését: a pénteki meccs után – miután egy nappal előrehozták a találkozót – kedden az Alba Fehérvárhoz utaznak, majd ismét pénteken, május 10-én jön a középszakasz utolsó meccse a TF Budapest ellen. A fővárosiakkal pedig jön még remélhetőleg csak két sorsdöntő csata.