Két meghatározó játékos távozik a SZEOL SC-től

Bő két hete fejeződtek be az NB III Közép csoportjának küzdelmei, ahol másik három Csongrád megyei együttes mellett a SZEOL SC is érdekelt volt. A háttérben már javában folynak a tárgyalások az augusztusban induló szezonra, hogy kikkel erősítenek a csapatok.



Ami a harmadik helyen végzett SZEOL-t illeti, két távozó neve már hivatalossá vált ezen a héten. A klub saját nevelésű játékosa, a balhátvéd Grünvald Attila, valamint a középpályás Kéri Tamás a szegediekkel egy csoportban szerepelt, a hetedik pozícióban végzett Kecskeméti TE-hez írtak alá.



– A kecskemétiek ajánlata és a felvázolt célok szimpatikusak voltak, és a döntésemet könnyítette, hogy Kéri Tamás csapattársam is velem tart, közösen kerestek meg bennünket – árulta el lapunk érdeklődésére Grünvald Attila, aki nevelőegyesületét hagyja ott a nyáron. – 2008 óta a felnőttek között léptem itt pályára, ez nehezítette távozásom elhatározását. Rengeteget köszönhetek ennek a klubnak, itt váltam stabil NB-s játékossá, a kecskeméti átigazolásom sem jött volna létre a SZEOL nélkül – tette hozzá Grünvald, aki megjegyezte, befolyásoló tényező volt a klubváltásában, hogy Kecskeméten két olyan szakember is dolgozik Tóth Ákos utánpótlás scout és Zoran Kuntics vezetőedző személyében – utóbbit ezen a nyáron nevezték ki a Bács-Kiskun megyei alakulat élére, akiknek az irányításával a 2016–17-es szezonban az NB II-ben is pályára lépett.



Pályafutása során először játszik majd olyan csapatban Kéri Tamás, amely nem köthető Csongrád megyéhez, bár a megyén kívül eltöltött már két évet Gyulán a Szeged 2011-nél. Kuntics edző külön is megkereste a bajnokság vége előtt, hogy igazoljon Kecskemétre, ahogyan ez, úgy az is befolyásolta döntését, hogy valószínűleg a SZEOL-nál már nem lesz meg az az öltözői miliő, amiben idén a csapat óriási ereje rejlett.



– Valóban először hagyom el a megyehatárt ilyen formában. Azért is érlelődött bennem ez a kecskeméti döntés, mert a SZEOL-nál mindent egy lapra feltéve próbáltuk kiharcolni a feljutást, de nem sikerült, és most lehet, hogy nem lesz olyan csapat, amelynek ez reális célkitűzés lehet. Kecskeméten viszont ilyen ambíciók vannak. Amint lehetséges, szeretnénk, ha visszajutnánk az NB II-be. Ehhez a vezetők mindent megtesznek, hogy realitássá váljon. Egy olyan csapathoz pedig minden sportoló szívesebben igazol, ahol az a vágy, hogy minél előrébb végezz – osztotta meg érzelmeit Kéri Tamás. A villámgyors, rutinos szélső az NB II-ben 76-szor, az NB III Közép csoportjában 144-szer lépett pályára.