Két nap maradt: holnap eldől a 17. BB Mentor-kupa sorsa

Zavarkó Vilmos, Kiss Norbert, Jovan Csalics, Bárány Csongor, Kiss Tamás. Öt olyan versenyző van a 17. BB Mentor-kupa WNBA-NBC A kategóriás nemzetközi férfi egyéni teke világranglista-verseny, egyben szenior- és utánpótlás-világkupa mezőnyében, aki legalább egyszer már megnyerte a tornát. Közülük Kiss és Csalics már próbát tett, és jelenleg mindketten a legjobb 16 között találhatók. A további háromra még vár a szombati selejtező, de a kvalitásaik alapján vélhetően ők is ott lesznek a vasárnapi egyenes kieséses szakaszban.



A szegedi verseny legérdekesebb része egyértelműen az utolsó nap: ekkorra teljesen át kell állítani az agyat, hiszen a 120 vegyes gurítás helyett a sprintszakág szabályai szerint kell haladni előre. Minimális a hibázási lehetőség, sokat számít a szerencsefaktor is, és bizony szinte tökéletes erőnlét kell ahhoz, hogy valaki a legjobb legyen.



A viadalon a házigazda klub, a Szegedi TE játékosai jól szerepelnek: az utolsó játéknap előtt többségük helyet követelt magának a 16-os mezőnyben. A hazai tekésekre az izgulás mellett még egy pluszfeladat is vár: a szlovák Podbrezova és a magyar válogatott (tagjai: Kiss Tamás, Kakuk Levente, Zapletán Zsombor, Botházy Péter, Móricz Zoltán, Horváth Zoltán) társaságában ma 14 órától hármas tornát rendeznek.



A viadal ma 7.30-kor kezdődik, és kora estig tart – a végén csak 16 maradhat.



Az állás

A 17. BB Mentor-kupa legjobb 16 versenyzőjének sorrendje hét nap után: 1. Danóczy Richárd (Szegedi TE) 664, 2. Szél Tibor (Szegedi TE) 657, 3. Nikola Matijas (Partizan Beograd) 643, 4. Zapletán Zsombor (Répcelak) 642, 5. Milan Jovetics (Partizan Beograd) 641, 6. Loncsárevity Adrián (Szegedi TE) 637, 7. Jovan Csalics (Szegedi TE) 632, 8. Kiss Norbert (Szegedi TE) 631, 9. Karsai László (Szegedi TE) 628, 10. Brancsek János (Szegedi TE) 627, 11. Márton János (Szegedi TE) 615, 12. Zavarkó Csaba (Jedinstvo Törökbecse) 611, 13. Zeljko Toman (KK Slavia Kovacica) 610, 14. David Lainscak (Radnicki Novi Sad) 604, 15. Molnár Pál (Répcelak) 599, 16. Ernyesi Norbert (Szegedi TE) 598 fával.



A hétvégi program



Ma, 7.30-tól: a selejtezők kilencedik napja, benne 14 órától: a Szegedi TE, a szlovák Podbrezova és a magyar válogatott hármas tornája.



Vasárnap, 9.30-tól: nyolcaddöntők (időpontjai: 9.30, 10.10, 10.50 és 11.30); 12.10-től: negyeddöntők (12.10 és 12.50); 13.30-tól: elődöntők; 14.30: döntő.