Kétszer kellett megnyerni: Szedeák - TF Budapest 90-85 - galéria

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Kapitány, Pozsonyi, Balogh.Szedeák: Boltics 15/3, Wirth 6, Ponjavics 7, Juhos 15/3, Sulovics 7. Csere: Krapic 18/6, Kerpel-Fronius 20/6, Bonifert 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.TF Budapest: Krnjajski 3/3, Buzás 11/9, Clark 16/3, McLane 21/9, Bergstedt 2. Csere: Filipovic 5, Rikalo 27/12, Szobi, Meleg, Beák. Vezetőedző: Ales Pipan.Kipontozódott: Ponjavics, ill. Buzás.Kiállítva: Bergstedt (30.)Andjelko Mandics: - Három negyeden át jól kosárlabdáztunk, de az utolsó negyed teljesítménye szégyenletes. Gratulálok a TF-nek, mert 24 pontos hátrány ellenére sem adták fel, remélem, jobbak leszünk a folytatásban!Ante Krapic: - Kettős érzések kavarognak bennem, mert bár győztünk, de az utolsó negyed miatt bosszúsak lehetünk. Ennél jobban kell játszanunk.Ales Pipan: - Gratulálok a Szegednek, az elején sok hibát vétettünk, rosszul dobtunk, rosszul lepattanóztunk. A szünet után feljavultunk, de nem volt annyi emberünk, hogy megnyerjük a hajrát.Beák Gábor: - Gratulálok a Szedeáknak, viszont mi is megmutattuk, hogy képesek vagyunk jó játékra.Juhos blokkol ismét - majd Rikalo dobhat kettőt a vonalról, nem ront, 77-55. Juhos marad üresen, ki is használja, 79-55. Rikalo egy triplával, 79-58. Clark faulttal együtt - a büntető viszont kimarad. Rikalo újabb triplája, majd Clark viszi végig - időt is kér Mandics 79-65-nél.Buzás ront két büntetőt, majd Sulovics egy közelit, Rikalo meg egy triplát - majd Sulovics két büntetőt is kihagy. McLane triplája töri meg a kosárcsendet, majd eladjuk megint, Rikalo ziccert dobhat, 79-70-nél időt kérünk. Lejön Krapic hármasa is, majd Sulovics faultja után dobhat két büntetőt Filipovic: csak az egyik bent, de így is nyolc pont a különbség, 79-71. McLane faulttal együtt: jó a büntető is, 79-74. Boltics tempója lejön, majd végre jön egy tripla tőle, óriási szükség volt, 82-76! Clark ellen sportszerűtlent ítélnek elsőre - de visszanézik, két és fél perc a meccsből. Nincs fault végül - oldalról jöhet a Szedeák. Boltics ejtése lejön, McLane-é nem, 82-78. Juhostól rövid a tempó, Rikalo viszont bedob egy triplát - 1 perc 18 másodperc, egyetlen pont a különbség, időt kér a Szedeák. Eddig ez a negyed 25-5 a TF-nek! Krapic közelről, 84-81. Juhos szed egy kulcsfontosságú védőlepattanót, majd McLane megfogja Bolticsot, 22 másodperc maradt. Rikalo odaüt Wirthnek, de mielőtt eldobhatná a büntetőit, időt kér Pipan, 84-81-nél. Büntetőcsata a vége: Wirth nem ront, de Rikalo sem, majd Buzás üt oda megint Wirthnek. Ezek is bent, 88-83. McLane észlel egy lepattanónál, 88-85. Közben Juhos fájlalja a bokáját, Bonifert jön vissza, miközben Kerpel-Fronius állhat oda ismét. Ezek is jók, 90-85 - ez a vége, ha nehezebben is, de megnyerte a Szedeák!Buzás triplája nyitja a második félidőt, 55-42. Juhosé az első szegedi kosár a negyedben egy labdaszerzés után, 57-42. Krnjajski is eredményes kintről, 57-45, de Juhostól jó a tempó, 59-45. McLane felez a vonalról, 59-46. Két eladott labda, majd Clark triplája, visszajön tízre a TF, 59-49. Ponjavicstól nem jó a hármas, de Clark sem tudja végigvinni. Filipovic töri meg a kosárcsendet, de Sulovics támadópattanója után Boltics eredményes, 61-51. Kerpel-Froniust lök meg ismét, ez is három büntető - sőt, még egy technikai Rikalónak! Négyből hármat bedob Kerpel-Fronius, 64-51. Labdaszerzés után Boltics viszi végig, 66-51 - és még egy büntető: ez is jó, 67-51. Kerpel-Fronius most kiszolgál, Krapic a befejező - 69-51-nél jön a vendégek időkérése. Juhos kosara után 20 pontos a különbség, 71-51. Kerpel-Fronius labdát szerez, majd végigviszi: 73-53. Bergstedt reklamál egy támadófaultot, majd meglöki az egyik játékvezetőt: kiállítják a vendégek magasemberét. Kerpel-Fronius hármat dobhat ezek után, kettő bent, 77-53. Juhos nagyszerű blokkja zárja a negyedet: 77-53 tíz perccel a vége előtt.Juhosnak befújják a harmadikat, visszajön Sulovics a pályára. McLanetől nem jó a plusz egy, a kosár viszont igen - majd Boltics betörése után ejti be, 26-20. Buzás egy gyors indítás után, 26-22. Krapicé a második szegedi hármas, 29-22. Boltics kígyózik be, 31-22. Labdaszerzés után Ponjavics végigviszi - 33-22-nél időt kér a TF! Rikalo jegyzi a negyedik fővárosi hármast, 33-25. Sulovics egy közelivel, 35-25. Könnyű kosár, Kerpel-Fronius is beiratkozik a pontszerzők közé, 37-25. Krapic második hármasa, 40-25. Clark egy támadópattanó után, majd Krapic ismét, aki ezzel átlépi a tíz pontot, 42-27. Clarknak odaüt Wirth, csak jó a kosár is - meg a büntető is, 42-30. Sulovics rossz passza - ez volt a negyedik eladott szegedi labda, szemben a TF nyolc rontott támadásával. McLane a sarokból, 42-33 - majd újabb eladott labda, amivel Rikalo megy végig - időt is kér Mandics, 42-35-nél. A negyedik szegedi tripla jön Kerpel-Froniustól, 45-35 - sőt, az ötödik, 48-35! Krapic tempója is jó, 50 pontnál a Szedeák. Clark jól büntetőzik, de Kerpel-Fronius is, méghozzá midnhármat bedobja. Bonifert áll be a Szedeákba. Clark büntetőire Sulovics válaszol a vonalról, 55-39 - ez a félidő, eddig remek szegedi támadójáték!Egy rövid Buzás-dobás, majd három pesti fault, amki után Boltics dobhat kettőt a vonalról, de csak az egyik van bent. Bergstedt közelről, 1-2. Sulovics faulttal együtt, majd a büntetője is bent, 4-2. Lerohanás után Wirth fejezi be, 6-2. Ponajvics ejt a körtéből, 8-2. McLane triplájára Juhos előbb egy kettessel, majd egy triplával válaszol - 13-5-nél időt kér a TF! Ponjavics is egy kettő plusz egyes akcióval jelentkezik, 16-5. Rikalo csak egy büntetőt dob be, Boltics viszont kettőt - 18-6. Buzás hármasára Juhos válaszol ziccerből, 20-9. Buzás újabb hármasa, 20-12. Filipovic üresen marad a palánk alatt, be is ejti - 20-14-nél kér időt Mandics. Krapic szed egy támadópattanót, majd egy kosarat, majd labdát is szerez - de nem tudja végigvinni, Rikalo viszont igen, 22-16. McLane két büntetője, 22-18. Boltics asszisztja és Krapic kosara zárja a negyedet: hat ponttal, 24-18-ra vezet a Szedeák.Korábban írtuk:Az alapszakasz végéhez közeledve nagyon hiányzik az az egy győzelem, amelyet ott elmulasztott a Naturtex. Ugyanis közel sem mindegy, milyen eredménnyel végez az alapszakaszban a Szedeák, hiszen az alsóházi küzdelmekre a csapatok magukkal viszik az addig elért eredményeket. A versenykiírás értelmében a középszakaszt követően a tizennegyedik és a tizenharmadik csapatnak kell játszania két győzelemig tartó play-outot a bennmaradásért.Jelenleg négy győzelemmel számlál többet a Szedeák előtt álló Kaposvár–Sopron–Alba trió, bár utóbbi együttes egy meccsel kevesebbet játszott. Ezért is van komoly jelentősége minden győzelemnek, hiszen a tizenkettedik hely biztos bennmaradást jelentene a Naturtexnek. A csapat keretéből a Jászberényben vállsérülést szenvedett Vágvölgyi Ákos biztosan hiányozni fog, a többiek egészségesek. A 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.