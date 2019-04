Kiesési rangadóval kezdődik a megyeegy hétvégéje - Bódi Attila tippelt a 23. fordulóra

Zsombó (14.) - Tiszasziget (1.) Szombat, 16.30, Zsombó, vezeti: Tóth Róbert (Berger, Benedeczki): – Szurkolok a Mihálffy-családnak, mivel ifj. Mihálffy Zsolt volt a játékosom, míg az édesapjával jó viszont ápolok. A tabellán elfoglalt helyezések viszont adják az eredmény realitását, a listavezető begyűjti majd a három pontot. Makó II. (12.) - UTC (11.) Szombat, 16.30, Makó, vezeti: Sándor Gergő (Sándor I., Kiss T.): – Mindenképpen magabiztos hazai sikert várok ettől a meccstől, mert elfogult vagyok velük, mivel félig-meddig makói vagyok. SZVSE (3.) - HFC II. (10.) Szombat, 16.30, Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Bartucz Tamás (Lászlai, Vida): – A mai futballban a rengeteg futás, a dinamizmus előtérbe kell hoznia a lehetőségeket, így egy bravúr döntetlen benne lehet a vásárhelyi fiatalokban. Csongrád-Kunság Aszfalt. (9.) - Kiskundorozsma (8.) Szombat, 16.30, Csongrád, vezeti: Kőhalmi Attila (Szűcs, Gera): – Ez a találkozó a fiatalság és a rutin összecsapás lehet, így úgy gondolom, hogy a tavasszal remeklő dorozsmaiak egy ponttal távozhatnak majd Csongrádról. Szőreg (7.) - Röszke (5.) Szombat, 16.30, Szőreg, vezeti: Virág András Barnabás (Minda, Mucsi): – Kiélezett, szoros mérkőzés lesz biztosan, talán Dürgő Péterék egy góllal jobbak lehetnek hazai pályán, szőregi sikerre tippelnék inkább. Foliaplast-Bordány (4.) - Szentesi Kinizsi (6.) Vasárnap, 16.30, Bordány, vezeti: Szabó László (Bereczki, Fodor): – Tóth János munkáját mindig is szerettem és tiszteltem. Az eddigi eredmények és a csapatok összetétele alapján érdekes mérkőzés várható. Élvezetes, közönségszórakoztató meccsen otthon tartja a három pontot a Bordány. FK 1899 Szeged (15.) - Székkutas (13.) Péntek, 18 óra, Szeged, Felső Tisza-parti Stadion, vezeti: Mucsi Zsolt (Soós, Burzon):



Várható kezdőcsapatok:

FK 1899 Szeged: Kurucsai - Lengyel, Szélpál P., Imre, Heredea, Simai - Szalai, Hegyesi - Gyurkovics - Dóra J., Palócz.



Székkutas: Nagy M. - Huszár, Szántó, Miklós D., Kabódi - Gyöngyösi, Kis D., Kis Á. - Szabó I., Bujáki, Kovács R.



Hüvös Gábor, az FK 1899 Szeged edzője: – A hét elején azt mondtam a srácoknak, ha ezt a meccset nem nyerjük meg, akkor nagyon komoly hátrányba kerülünk a bennmaradástól. Nincs B vagy C terv, csak az az elfogadható, ha megszerezzük a három pontot, így várjuk minden szurkolónkat erre a sorsdöntő összecsapásra.



Horváth Zoltán, a Székkutas edzője: – Pozitív, hogy sikerült talpra állnunk az SZVSE elleni nagy zakó után, 3–2-re legyőztük a Csongrádot. Amennyiben begyűjtjük a három pontot, akkor az FK-t biztosan, de valószínűleg a Zsombót is magunk mögött tudjuk majd tartani a bajnokság végéig. Eltiltottunk szerencsére most nincs.



Bódi Attila tippje: – Az a kívánságom erre a mérkőzésre, hogy a lefújást követően jó barátom, a vendégek edzője, Horváth Zoltán ismét nyilatkozhasson valami frappánsat, akárcsak az SZVSE-meccs után. Egyébként döntetlenre számítok.