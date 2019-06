Kisgyerekként az újszegedi sportcsarnok lelátóján szurkolt, majd a PICK-ben lett sikeres játékos

Motiválja a szeretet

Az apaság megváltoztatta az életét

2018-ban magyar bajnoki címet ünnepelhetett Szegeden, a Dóm téren. Fotó: Karnok Csaba

Minden korosztályban aranyérmes

– Csak reméltem! Arra főleg nem gondoltam, hogy ilyen sokáig itt leszek, és ilyen sikeres lesz ez az eltöltött hét év. Nem bánom, hogy minden ilyen jól és szépen alakult.– Sokkal jobban élveztem, és egy idő után úgy gondoltam, hogy a fociban nem tudok úgy kiteljesedni, mint a kézilabdában. Gyerekként már az előny volt, hogy balkezes voltam, és ez ritkaságnak számított. Élveztem minden pillanatát a játéknak, ez lett igazán az én sportom. Szerettem a futballt is, de itt nagyobb karriert futhattam be. Jó döntést hoztam, az eredmények, a sikerek azt mutatják.– Hú! Nagyon! Ezt csak azok látják és tudják, akik ebben élnek. A kívülállóknak csak sejtésük van erről, de nagyon kemény.– Azok a sikerek, amiket együtt érünk el. Az csodálatos érzés! Nyerni bármit is hihetetlen dolog. Az a szeretet, amit a szurkolóktól kapunk, nehezen írható le. Amikor rossz napja van egy élsportolónak, akkor az motiválja, hogy micsoda szeretet veszi körül. Amikor nyersz, és egy csapatsportágban éred el, az csodás dolog, mert egy csapat, egy közösség szerzi ezt meg. Jó volt ezt megtapasztalni, átélni.– Egy sportoló mindig középpontban van. Ha nem úgy megy a játék, nem jönnek az eredmények, akkor sokszor válsz kiszolgáltatottá. Természetes, hogy ilyenkor sok kritikát kapsz, viszont nem könnyű ezzel együtt élni, mert mindenkinek vannak rossz periódusai, és egy csapatnál ez sokszor előfordulhat. Nagyon sok lemondással jár a mi világunk. A hétvégék nem léteznek számunkra, kevesebb időt tölthetünk a családunkkal. Nem könnyű ez sem, mert sokszor hiányoznak a szeretteink. Erősnek kell lenned, hogy sikeressé válj, éppen ezért fontos a megfelelő háttér, amit otthon megkaphatsz.– Az alázatot és a kitartást. Édesanyám mindig azt mondta gyerekként nekem, hogy vagy csináljam rendesen, vagy feküdjek le aludni. Ez megragadt bennem, innentől kezdve amibe belekezdtem, azt próbáltam a maximumon teljesíteni, és ez a kézilabdára is igaz. Kitűztem célként, hogy magyar válogatott szeretnék lenni, és NB I-es játékos. Ezt elértem, sőt, túl is teljesítettem, sikeres pályafutást tudhatok eddig magam mögött, és bízom benne, hogy még bőven lesznek sikereim.– Szerető családban nőttem fel, attól függetlenül, hogy a szüleim kiskoromban elváltak, de mind a mai napig nagyon jó a kapcsolatunk. Nevelőapukámnak is sokat köszönhetek, úgyhogy nagyon szép gyerekkorom volt. Sohasem voltam elkényeztetett gyerek, megtanítottak arra, hogy magamnak kell megküzdeni mindenért, semmi sem hullik az ölembe. Végigjártam a lépcsőfokokat, a magam erejéből jutottam el oda, ahol jelenleg tartok. Most megtehetem, hogy segítsek. Tudom, hogy sokan élnek nehéz körülmények között, így szívesen adok, és ez az életem egyik fontos része.– Teljes az életem, boldog vagyok, nagyon remélem, hogy ez életem végéig elkísér. Párommal, Katával szerelemben élünk, idén az élet megajándékozott egy csodás kislánnyal, Lizával.– Teljesen megváltozott az életem. Egészen más érzés így hazaérkezni, hogy otthon vár a gyermekem. Minden pillanatát élvezem az apaságnak. Sokat változtam, egészen másként látom azóta a világot.– Büszkeséggel. Sok szép győzelmet arattunk. Pedig nehezen indult minden, az első idényem nem sikerült túl jól. Azonban Juan Carlos Pastor érkezésével sokat fejlődtem. Felejthetetlen marad az első nagy sikerünk, a 2014-es EHF-kupa-győzelem. Bajnok lettem, idén pedig kupagyőztes. 30 évesen elmondhatom, hogy Magyarországon minden korosztályban aranyérmes lettem. A gyerek korcsoporttól a felnőttig van aranyérmem. Erre is nagyon büszke vagyok.– Furcsa érzések dolgoznak bennem. Nehéz ezt megfogalmazni, igazán még nem fogtam fel, hogy ez véget ér. Van bennem szomorúság, de van bennem felszabadultság is. Majd a nyáron, egy szép estén tudatosul talán bennem, hogy itt vége, akkor jut el a tudatomig a váltás, amikor lesz időm ezen gondolkodni. Biztos, hogy minden hiányzik majd. A szegedi klubban sok időt töltöttem el, a részévé váltam, nehéz lesz továbblépni, de várom az új kihívásokat, immár Tatabányán. Szép emlékekkel távozom, sokat köszönhetek a MOL-PICK Szegednek. Gyerekkori álmom volt, hogy egyszer Szegeden játszhassak. Kicsiként ott ültem a sportcsarnok lelátóján. Felnőttként ez az álmom valóra vált, ugye milyen szép ez? Én pedig erre emlékszem.