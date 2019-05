Kislányával edz a versenyekre: a terepfutó Panyor Krisztina 112 km-es távra készül

Amikor teheti, fut.

Idén már három versenyen van túl a ContiTech Fluid SE makói terepfutója, Panyor Krisztina. Hazai szinten az egyik legkeményebb versenyen, a Muzsla Trail 27 km-es távján a negyedik helyen, míg a négyállomásos Nyúlcipőbolt Trail első versenyén a Mecsekben a hatodik lett, mert vezető pozícióból eltévedt.– Éppen versenyeztem egy lánnyal. Nem vettük észre, hogy letértünk az útról, így a 29 km-t hárommal megtoldottam. Nagyon sajnálom, mert megnyerhettem volna, de a 20 perces kitérő megpecsételte a sorsomat, viszont a hatodik hely még így is jó eredmény, a maradék három helyszínen még meglehet az összetett elsőséget – emlékezett vissza, majd fogadkozott.Nyári két legnagyobb versenyére készül most. Júniusban Szentendrén a Nemzetközi Terepfutó Fesztivál fő számában, a 112 km-es Ultra Trail Hungaryn vesz részt, ahol két évvel ezelőtti dobogós helyezését minimum megtartani szeretné. Augusztus végén Franciaországba utazik, ahol az Ultra Trail Mont Blanc OCC nevű 55 km-es, közel hatórás versenyén áll majd rajthoz. 2017-ben a legjobb magyar női időt futotta, ezt most fél órával javítaná majd meg.Romániai edzőtáborozásából a napokban hazatért, a Maros árterében készül tovább szokásához híven versenyeire. Imádja itt a gyönyörű kilátást, de azért hiányoznak neki a hegyek.– Nagyon jó itt edzeni, de a versenyeken hiányzik az a rutin, amit a hegyekben szerezhetnék meg – avatta be lapunkat a részletekbe Panyor Krisztina, aki az elmúlt napokban kislányával, Violával Erdélyben járt, ahol szintemelkedések közepette készülhetett. Az ötéves gyermek is a futás szerelmese már, az algyői félmaratonon ő is részt vett.– Itt első lettem a női mezőnyben, ami csak egy kis kalandozás volt aszfaltra. A kislányom is tényleg ügyesen fut, az ovis táv mellett a felnőtteknek kiírt 3 km-t is teljesítette. Nem is csoda, hiszen szorgalmasan készül mindig velem, ami külön nagy boldogság számomra, hogy ő is sportol rendszeresen már ilyen fiatalon – zárta a beszélgetést.