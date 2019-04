Kisteleken minden a helyén van: 7 korosztályban több mint 100 gyerek futballozik a kisváros klubjában

Zsótér Donát, a példakép



A klubnál határozott cél a kisteleki származásúak hazacsalogatása.



A kisváros leghíresebb játékosát, az Újpestben szereplő Zsótér Donátot azonban lehetetlen lesz újra a csapat mezében látni.



– Bár Zsótér sosem volt Kistelek-játékos, hiszen Balástyára volt leigazolva, de itt Sejben József és Horváth Attila volt az első edzője az óvodában. Amikor csak teheti, meglátogatja a nyári futballtáborunkat, amelyben hatvan kisgyerek edz rendszeresen. Ilyenkor olyan felnőtt játékosokat hívunk meg hozzájuk, akik példaképek lehetnek. Ilyen Szentes-Bíró Tamás vagy Ádám Martin is, de Zsótér Donát megcsinált már olyat, hogy mindössze két órára tudott hazaugrani, de akkor is kijött a táborunkba. Ha valaki, akkor ő igazi példakép. Magáénak érzi a csapatot, a gyerekek pedig imádják.

Egyenmelegítő a klub alapszíneivel, egyentáska a legkisebbeknek, de hamarosan megérkezik a pótlás is. A vadonatúj kapuk is éppen a napokban kerültek a helyükre, és Czeigersmidt Roland invitálásának nehéz ellenállni, amikor arra kér, nézzük meg a szintén nemrég elkészült öntözőrendszert.– Olyan lesz a centerpálya, mint amilyen régen volt – mondta az egykori támadó.Ezek alapján pedig úgy tűnik, Kisteleken minden a helyén van, minden ott van, ahol lennie kell. Az 1928-ban alapított klub jelenleg egy szakosztályos, legnagyobb sikere az NB III-as szereplés, valamint legutóbb 2011-ben a megyei I. osztályú bajnoki cím, amelyet akkor nem követett osztályváltás.– A szakosztálynak hét korosztálya van: az U7-ben 10, az U9-ben 21, az U11-ben 15, az U13-ban 18, az U14-ben 13, az U17-ben 14, az U19-ben 16 játékos szerepel, azaz jóval száz fölötti a létszámunk – nyilatkozta Dancsok Csaba, a szakosztály vezetője. – A gyerekek toborzásában nagy segítségünkre van Sejben József, neki köszönhetően óvodai szinte is jelen vagyunk. Az óvodáslétszámunk sosem volt 10-12 gyereknél kevesebb, de volt olyan év, amikor 23 kissrác kezdett el foglalkozni a labdarúgással.A Kisteleki Testedző Egyesület felnőttcsapata jelenleg a Csongrád megyei I. osztályú bajnokság Homokháti csoportjában szerepel.– Sajnos a megyeegytől vissza kellett lépnünk, de én azt vallom, mivel egykor én is itt futballoztam, hogy ha lehet, akkor hetven-nyolcvan százalékban helyiek alkossák a csapatot – mondta Dancsok Csaba. – Ezért is vállaltuk azt, hogy lépjünk hátra, de azért, hogy hamarosan újra előrehaladhassunk. Bántotta elnökünket, Molnár Róbertet is ez a döntés, de inkább az utánpótlás és az infrastruktúra fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, és ennek lassan markáns látszata lesz, de meglehet, már most is van. Az arculatunk egységes az egyenmelegítővel, a gála- és az edzőpólóval, a hátsó pályánk teljes egészében villanyvilágítást kap, és minden gyereknek veszünk egy pár cipőt is. Azt gondolom, érdemes megbecsülni ezt a helyet, már csak egy megyei szinten erős felnőttcsapat kellene, de nincs eredménykényszer a nagyokon. Egy a lényeg: a keret jó része kisteleki legyen.