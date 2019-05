Kiváló évet zárt a Goodwill Pharma: Bozsogi Anna és Könczöl Ádám lett a legjobb

Könczöl Ádám és Bozsogi Anna lett a legjobb. Fotó: Tollas SE

A szegedi egyesület kiváló eredményeket ért el: az OB I-es csapatbajnokságban fennállása során először állhatott dobogóra és szerzett ezüstérmet, míg egyéni versenyzői révén a felnőtt és utánpótlás országos bajnokságokon összesen 13 érmet nyert. Az eredmények Didi Purwanto és Dian Ayu Mayasari indonéz edzőpáros munkáját dicsérik.Nemzetközi porondon is letettek az asztalra a szegediek: a saját nevelésű Pápai Balázs kijutott a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai játékokra, valamint a másik magyar versenyző, Sándorházi Vivien is a szegedi klubban szerepelt a kvalifikációs szakasz elején. Korábban ebben a sportágban soha nem jutott ki magyar sportoló erre a multisporteseményre. Ez a siker további motivációt jelent a klub utánpótlása számára.Az évzárón díjazták az idény legjobb játékosait az utánpótlásban: a lányoknál Bozsogi Anna, a fiúknál Könczöl Ádám kapta meg az elismerést. A következő szezonra a hivatalos felkészülés július 15-én indul.A 2019–2020-as évadban OB I-es és OB III-as csapat indítását is tervezi a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE, mindkettő célja a bajnoki cím megszerzése lesz. Emellett még több nemzetközi versenyen vesznek részt a szegediek, egyéni és csapatszinten egyaránt.