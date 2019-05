Kiváló idényt zárt a Szentes

– Összességében nagyon nehéz és hosszú volt az idény, tele buktatókkal, de a csapategységnek köszönhetően kiváló évet zártunk – vonta le a konzekvenciát érdeklődésünkre Pellei Csaba, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

Évek óta hasonló költségvetésből dolgozik a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata, az eredmények viszont folyamatosan javulnak, ami a Pellei Csaba irányította szakmai munkát dicséri. A hétvégén zárult bajnokságban a 10. helyen, míg az előző két esztendőben a tizenötödik és tizenegyedik pozícióban végeztek.A 2018–19-es szezonban a nehezebb csoportba került a Metalcom az alapszakaszban, ahol még így is esélye volt a felsőházba kerülésre, végül a tervezett 12 helyett 17 pontot gyűjtve folytatták az alsóházban. Ezt megnyerték, majd a 9–12. helyért rendezett párharcot magabiztosan hozták a Szombathely ellen, míg a Pécs ellen itthon döntetlen után büntetőkkel maradtak alul, míg Baranyában 7–6-os vereséget szenvedtek.– Két év alatt megháromszoroztuk a pontjainkat, illetve szakmai szemmel a játék képe is megváltozott. Magabiztosabbak lettünk, bírtuk a sorozatterhelést. Mindenben előreléptünk, a felsőházba kerüléshez két-három bravúrra még szükségünk lett volna – összegzett.Nehezen indult a szentesi idény, Athanasziosz Kriszoszpatisz az alapozás végén hetekre kidőlt, ahogy Nikola Manojlovics is – vele később közös megegyezéssel szerződést bontott a Szentesi VK –, míg novemberben Werner Richárd szenvedett térdszalagszakadást.– A bonyolult szezonkezdet ellenére a jó alapszakaszunk azt sejtette, hogy jó idényünk lehet, ami végül bejött, hiába nem lettünk kilencedikek. Négyszer játszottunk a Péccsel, egyszer mi, egyszer ők nyertek, míg kétszer döntetlen lett. Nüanszok döntöttek, nagyon elégedett vagyok az idei teljesítményünkkel – zárta az értékelést Pellei Csaba.A játékosok lassan nyári szünetre vonulnak, azonban Märcz Tamás szövetségi kapitány több szentesi pólóst is figyelemmel követ, akik közül a nyáron egyikük akár még az Universiadén is részt vehet.