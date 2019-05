Kiválóan szerepeltek az NKM Szeged versenyzői

Az NKM Szeged versenyzőinek hétvégi eredményei.

Nők, K2 500 m: 1. Kárász Anna, Kozák Danuta (utóbbi Újpest).

K1 1000 m: 7. Horváth Alexandra. C1 500 m: 2. Nagy Bianka.

Férfiak, C1 1000 m: 1. Kiss Tamás.

K2 500 m: 1. Nádas Bence, Tótka Sándor (utóbbi Újpest), 2. Kuli István, Birkás Balázs.



A férfiaknál K1 400 méteren Nádas Bence, Birkás Balázs és Kuli István az első négyben végzett, ahogy ez a hármas K1 200 méteren is – előbbiben a 2–4., utóbbiban az 1. (Birkás), valamint a 3–4. helyen. Birkás 200 méteren párosban is első lett Balaska Márkkal (Honvéd), míg Nádas a K2 500 méteres számot nyerte meg Tótkával (Újpest), éppen Birkás és Kuli egysége előtt.



Nagy meglepetés lenne, ha nem ez a négy ember alkotná azt a négyest, amely a világbajnokságon 500 méteren indul – a döntő szót Hüttner Csaba szövetségi kapitány mondja ki.



A nőknél Kárász Anna ugyan hatodik lett K1 500 méteren, de párosban ugyanezen a távon nyert Kozák Danutával (Honvéd), így egy elsőségük már van a számért folytatott világbajnoki harcban. Így áll Kiss Tamás is, aki C1 1000 méteren a volt szegedi Bodonyi Andrást (Diósgyőr) verte meg.



Végül a női kenu: Nagy Bianka remek hétvégét produkált, hiszen 500 és 200 méteren is második helyen zárt.