Kőkemény meccsekre számítanak a kézilabdások - Bánhidi, Sostaric és Zsitnyikov értékelte a BL-sorsolás

Dimitrij Zsitnyiko komoly ellenfelekkel csaphat össze a BL következő szezonjában. Fotó. EHF

Az A csoportba került a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája 2019–2020-as szezonjában. A francia Paris SG, a spanyol Barcelona, a német Flensburg, a dán Aalborg, a horvát Zágráb, a szlovén Celje és a norvég Elverum lesz majd az ellenfele. Mint írtuk, hét bajnok lesz a magyar alakulat riválisa. Az első hat jut tovább a csoportból, az első helyen végzett együttes egyből a legjobb nyolc között lesz. Komoly riválisokkal csap össze a háromszoros magyar bajnok.– Egyből két sztárcsapatot kaptunk a sorsoláskor – kezdte a mondandóját a magyar válogatott beállósa, Bánhidi Bence –, a PSG és a Barcelona is remek csapat. Nem rossz ez a csoport, picit erősebb, mint az előző szezonban. Az első három hely megszerzése a célunk, mert akkor a keresztbejátszáskor kedvezőbb pozícióból várnánk a folytatást.– Ismerős csapatok is az ellenfeleink lesznek – értékelte a sorsolást a szlovén válogatott szélső, Mario Sostaric –, akikkel a közelmúltban is játszottunk. Itt már nincs könnyű csoport, mindkettő nagyon erős. Várom a rajtot, és csakis egy cél lebeg a szemünk előtt, minél jobb helyen zárni az A csoportot.– Komoly ellenfelek, komoly meccsek várnak ránk – zárta a BL-csoportról alkotott véleményét az orosz válogatott Dmitrij Zsitnyikov. – A BL-ben nincs gyenge csapat, aki a felső ágon szerepel, az mind erős. Persze, lehetett volna könnyebb a csoportunk, de ez nem kívánságműsor, adott a feladat, jól kell játszanunk, minél előrébb kell végeznünk a táblázaton, és utána tavasszal nagyot alkotni, hogy sikerüljön kiharcolni a kölni négyes döntőbe való jutást.