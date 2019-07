Komoly erősítés Csengelén: hárman is csatlakoznak a csaapthoz

A megyei II. osztály előző idényében kilencedik helyen végzett együtteshez Kistelekről érkezik a 21 éves kapus, Kordás Martin, aki a hét csengelei év után távozó Cserháti Dánielt pótolhatja a gólvonal előtt. Szintén Kun-Szabó Tibor csapatában folytatja az Üllés 20 éves csatára, Pekurár Balázs: a támadó a megyei II. osztály legutóbbi szezonjában 28 meccsen tizenkét alkalommal volt eredményes,betalált többek között újdonsült csapatának is, mostantól a csengelei drukkerek örülhetnek góljainak.



A legnagyobb fogásnak kétség kívül Góra Márk minősül: a SZEOL SC-től érkező 19 éves játékos komoly erősítés lehet a Csengele számára, hiszen megjárta a Puskás Akadémia korosztályos csapatait is, mielőtt télen visszaigazolt a szegediekhez, NB III-as tapasztalatokkal is rendelkezik.