Könnyed győzelemmel hangolt a MOL-PICK Szeged a celjei túrára

Férfi kézilabda, K&H liga, 15. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.Sego - Sostaric 8, Balogh 2, Canellas 4, Gaber 2, Bodó 3, Sigurmannsson 4/2.Alilovic (kapus), Blazevic, Bombac 2, Maqueda 3, Henigman 1, Bánhidi 1, Källman 3, Sunajko.Juan Carlos Pastor.Bősz - Hornyák, Kemény 2, Topic 3, U. Ferreira 1, Szita 4, Németh B. 2.Máthé 4/2, Szöllősi B. 5, Szemenov 1, Déber, Orbán.Csoknyai István.3/2, ill. 3/2.6, ill. 8 perc.VÉGESzemenov újrabb próbálkozása, nagyon fölé. 20 másodperc van hátra. "Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!" - énekli a B-közép. Henigman lövését kirúgja Bősz, Szita még lő egyet távolról, azonban a kosárpalánk bánja ezt. Vége!Maqueda óriási gólja után már 33-22.Henigman hátul eredményesebb, Szemenov lövését blokkolja. Bánhidi szerez labdát, visszaér azonban a Balatonfüred.Henigman előtt óriási lyuk tátong a füredi falon, de a ziccert kihagyja. Marad a Szegednél a labda Bősz védése után, Sostaricsnak húzzák le a labdát a szélre, 32-22.Alilovic hárítása után Gabernál landol a kipattanó, aki Bombacsnak passzol. Sostaric indul, 31-22. Orbán kap két percet.Bombac labdája rossz Gabernak.Balogh messziről Bősz kezei közé. Könnyű védés. Németh megtalálta a góllövő formáját, rövid időn belül másodszor talál be, 30-22.Németh szerez gólt, 30-21. Maqueda kiáll két percre.Bánhidi tarthatatlan, 30-20. Közte tíz, számolnak a szegedi szurkolók!Bánhidi löki Szöllősit, könnyen esik el a füredi. Szabaddobás, blokkolják a szegediek.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson gólra váltja a hétméterest, 28-20.jól védekezik a Szeged, vastapssal jutalmazza a csapatot a közönség. Topic beállóból, miután labdát szereznek a vendégek, 28-20.Szemenov lövését blokkolja Blazevic, majd Alilovic véd. Sostaric indítja Källmant, 28-19.Maquedára nem jut védő, 27-19.Maqueda lövés Bősz kezén csattan.Gabert is kiszórják a játékvezetők két minutumra. Máthé Dominik egy csel után lövi a hetest, Alilovic fent hagyja a jobb kezét, milyen jól teszi! Véd! Ferreira szerez labdát, üres a szegedi kapu, 26-19.Szöllősi lövését a kapufára üti Alilovic. Németh szabálytalan, hetes és két perc. Sigurmannsson most nem hibázik, bepattintja, 26-18.Sostaric, 25-18.Canellas kiszorított szögből a jobb oldalon, a pipába, 24-17. Szöllősi 24-18.Szita átlövését hárítja Sego. Gaber szedi össze a labdát beállóban, 23-16. Érkezik Alilovic a szegedi kapuba, Máthé avatja fel, 23-17.Maqueda erőből, 22-16.Szita lövését védi Sego, a kipattanó Topicsé, belövi, 21-16.Topic kap jó labdát beállóban, 20-15. Ferreirát állítják ki. Canellas, 21-15.Sostaric a szélről Bősz támaszkodó lába mellett pattintja be, 20-14.Bodó két csel után a jobb oldalról, 19-13. Szita talpról a rövid alsóba, 19-14.ami szép, azt el kell ismerni. Szöllősi pókhálózza ki a bal felső sarkot, 18-13.Gaberral nem bírnak a védők, 18-12.Bodó, majd Maqueda passza is rossz a beálló felé, jöhet a Füred. Sigurmannsson szerez labdát, jól rendeződek vissza a vendégek.Szita most középről szerez gólt, de már hat a hat ellen.hét a hat elleni játékkal kezd a Füred, Szita kihasználja az emberelőnyt, 17-11. Bodó lövése a kapufán csattan.FÉLIDŐSostaric lehagy mindenkit, 17-10. Szita ellépi, Maqueda rendezetlen fal ellen mellé, de lökték, azonban nem fújnak semmit a sporik, Támad még a Füred, de a lövés távol a kaputól.labdt veszt a PICK, Topic rohan, Sego! Bombac-gól, 16-10.Szemenov talpról, a szaggatotton kívülről, 15-10.Sego védése után támadhat a Szeged. Källman fut beállóba, kapja is a labdát, 15-9.Kemény marad üresen beállóban, 13-9. Bodó váratlan lövése a jobb oldali kapufáról befelé pattan, 14-9.Hengiman átlövését védi Bősz.Szita kíméletlenül bevágja a hosszú alsóba, 13-8.Henigman belül védekezik. Máthé hétméteresét kis híján megfogja Sego, de bemegy, 12-7. Sostaricsra lehet számítani, nem hibázik, 13-7.Sigurmannsson hetesét Bősz kirúgja oldalra. Sostaric a jobbszélről, magabiztos végrhajtás, 12-6.Bombac parádés asszisztot oszt ki Bánhidi Bencének, azonban utóbbit lerántják, így büntető következi, U. Silvát pedig kiállítják.Sostaric indítja Källmant, 11-5. Ismét Szöllősi a lövő szerepében füredi oldalon, 11-6.Henigman átlövésből, a rövid alsóba, 10-5.Szöllősi ugrik fel, és talál be a kezek alatt, 9-5.Máthét nem tudják megállítani a szegedi védők, 9-4.Canellas cselezi be magát, 9-3. Időt kér a vendégek edzője, Csoknyai István. Érkezik a pályára Maqueda, Bánhidi, Henigman és Källman. Szita lő az időkérés után, Sego oldalra tenyereli.Balogh elszórja a labdát, Hornyák viszi kapura, a keresztpasszt azonban kilövi a lelátóra.Bodó megszerzi, Sostaric végigviszi, 8-3.Balogh parádésan, bal kézzel megfogja a labdát, ugrik közben és lő, sikeresen, 7-3.Balogh lövését oldalra rúgja Bősz. Gaber nem tudja megfogni a labdát, Kemény rohan, Sego nem ér vissza, 6-3.Bodó kapja a meccs első kétperces büntetését. Szöllősi előtt nyílik szét a szegedi fal, de Sego ott van!megmutatkozik a rutin, Canellas okos gólja után már 6-2. Blazevic labdát szerez, végigviszi, telibe lövi a kapust.Balogh küldi el a védőt egy testcsellel, de Bősz kirúgja a lövését. Marad a Szegednél a labda.elveszik a játékvezetők a Szegedtől a labdát, jól rendeződnek vissza a hazaiak. Máthé lő talpról, kapufa. Visszapattan hozzájuk. Szita passzívnál tüzel, Sego véd, a kipattanó Blazevicsé.Canellas talpról, Bősz a keresztlécre üti a labdát, marad a PICK-nél a labda.Szöllősi passzol beállóba, Blazevic elüti a labdát Topic elől, támadhat a Szeged. Bodó adja kínaira Sostaricsnak, nem jó. Topic ziccerben beállóban, Sego hárít!Szöllősi ziccerben mellé. Bodó a hosszú felsőbe, 5-2.Szöllősi Balázs góljára válaszol rögtön Bodó, 4-2.Balogh fut keresztbe, eltűnnek előle a védők, 2-1. Sego indítja Sigurmannssont, 3-1.Blazevic szabálytalan, Máthé hétméteresből bepattintja a labdát, 1-1.a Szegedi kezdte a mérkőzést. Sigurmannssonnak húzza le a labdát a szélre Canellas, 1-0.a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a klub és a szurkolók nevében köszönti mindkét csapat válogatott játékosait, akik a világbajnokságon jártak.kezdődik a bemutatás!a Balatonfürednek egy hiányzója van, az egykori szegedi Bóka Bendegúz. A vendégek szombaton a Tatabányától otthon 30-26-os vereséget szenvedtek.Nagy Martinra ujjsérülés miatt rehabilitál, így rá nem számíthatnak a Tisza-partiak. Ahogyan Tóth Józsefre sem, mert a 19 éves beálló a Ferencvároshoz került kölcsönbe.a szegediek trénere, Juan Carlos Pastor egyelőre 15 nevet írt be a jegyzőkönyvbe. A fiatalszabály miatt Pedro Rodríguez, Dmitrij Zsitnyikov és Stanislav Kaspárek maradt ki.köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A MOL-PICK Szeged már megérkezett a pályára, elkezdődött a bemelegítés, 18.30-kor kezdődik a Balatonfüred elleni találkozó.az Európai Kézilabda-szövetség ma kiadta a Bajnokok Ligája tavaszi szezonja előtti, friss erősorrendjét. A MOL-PICK Szegedet a rendkívül előkelő, harmadik helyre rangsorolták a szakírók. A magyar bajnokot csak a francia Paris Saint-Germain és a katalán FC Barca Lassa előzi meg. A másik magyar együttes, a Veszprém a hatodik pozíciót foglalja el. A angol nyelvű cikket ide kattintva olvashatja el.hangoljunk a Balatonfüred elleni mérkőzésre egy 25 évvel ezelőtti, remek videóval. Ide kattintva megnézheti a Kecskeméti Illés által megosztott útifilmet. 1994. január 28-án Izlandon játszott a PICK, erről készült 29 perces felvétel.

Henigman (kékben) eredményesen játszott Budakalászon. Fotó: Kuklis István

A K&H liga állása



1. MOL-PICK 17 17 0 0 602 – 432 34

2. Veszprém 14 12 0 2 487 – 331 24

3. Tatabánya 14 11 1 2 385 – 332 23

4. Balatonfüred 14 9 0 5 371 – 351 18

5. Csurgó 14 8 2 4 377 – 368 18

6. Gyöngyös 15 8 1 6 406 – 405 17

7. Komló 14 7 1 6 370 – 394 15

8. FTC 14 7 0 7 358 – 351 14

9. Dabas 15 4 2 9 380 – 409 10

10. Eger 14 4 2 8 373 – 414 10

11. Cegléd 14 3 1 10 339 – 418 7

12. Budakalász 14 2 2 10 347 – 406 6

13. Mezőkövesd 15 2 2 11 361 – 424 6

14. Vecsés 14 0 0 14 303 – 424 0

Jó hír, hogy minden játékos egészséges, így Juan Carlos Pastor vezetőedző a bőség zavarával küzd. Egy biztos: a legerősebb összeállításban – két fiatalnak lennie kell a 16-os keretben – szerepel majd a házigazda, hiszen vasárnap már a VELUX EHF Bajnokok Ligájában vár feladat a PICK-re, a szlovén Celje otthonában szerepel.A mai meccs érdekessége, hogy a vendégek mestere, Csoknyai István néhány napja még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott a 3B-vel, Balogh Zsolttal, Bánhidi Bencével és Bodó Richárddal. Egyelőre nem tudni, hogy Csoknyai marad-e a nemzeti csapat mellett, hiszen a szerződése január 31-én lejárt.A Szeged 33–28-ra nyert az év első meccsén a Budakalász ellen, a Füred viszont hazai pályán 30–26-ra kikapott a Tatabányától. Ősszel nagyon simán, 37–29-re diadalmaskodott az aktuális magyar bajnok.– Nem játszottunk jól az év első meccsén – nyilatkozta a mai összecsapás előtt Bánhidi Bence, a Szeged beállósa –, nem volt kommunikáció közöttünk, így védekezésben sokat hibáztunk. Jól jön minden meccs, mert így fejlődhetünk, tudjuk, hogy ennél több kell, fontos meccsek előtt állunk.A mai találkozót az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.