Kopasz Bálint Győrbe igazol

Fotó: Karnok Csaba

Már mint a Graboplast Győri Vízisport Egyesület versenyzője érkezett a Maty-éri pályabejárásra az Algyő SK korábbi kajakosa, Kopasz Bálint . Az olimpiai tizedik, világbajnoki negyedik és Európa-bajnoki második, harmadik, U23-as világbajnok kajakos a hét elején írta alá az átigazolását a kisalföldi klubba.– Ez volt az az utolsó nyugodt időpont bő egy évvel az olimpia előtt, amikor még választhattunk az előrelépési lehetőségek közül, és az érdekképviseleti esélyeinken is javíthattunk az átigazolás által. Végül a Győrrel sikerült megkötnünk 2020-ig a szerződést, így Bálint az egyesület versenyzője lett – nyilatkozta Demeter Irén , Kopasz Bálint édesanyja, egyben edzője. – Az előző évben éppen egy győri versenyzővel, Erdőssy Csabával próbáltuk ki a párost, így ez is a klub mellett szólt. Mindent köszönünk Algyőnek, az ottani klubnak, mindenkinek, aki segítette a munkánkat. Hálásak vagyunk nekik érte. Maradtam a fiam edzője, és a továbbiakban Algyőn készülünk, illetve később majd Szolnokon és Szegeden is. Az NKM Szeged nem volt azon klubok között, amelyek szóba kerültek.– Az NKM Szeged Vízisport Egyesületnek nincs lehetősége véleményezni mások döntését, így ebben az esetben is elzárkózom ettől mint klubigazgató. A továbbiakban is ugyanúgy szurkolunk Kopasz Bálint magyar sportsikereinek, mint ahogy eddig tettük, függetlenül attól, hogy melyik egyesület versenyzője – mondta Petrovics Kálmán , az NKM Szeged klubigazgatója.Kopasz Bálint második otthonának tekintheti a Maty-ért, hiszen nagyon sokszor itt készült fel a versenyekre.– A Győrbe igazolásom előrelépés a pályafutásomban. Pozitív a véleményem az ott folyó munkáról, a versenyzőkről, az edzőkről, és a klub méltóképpen képviselheti az érdekeimet. Pár hónap múlva ezen a pályán egy hatalmas esemény lesz, és ugyan még nincs kész a Maty-ér, de nem nehéz ideképzelnem magam, amint az utolsó kétszáz méteren tömegek előtt kajakozok – nyilatkozta az immár győri Kopasz. – Hiányzik a Maty-ér, mert minden évben a meleg vízi edzőtábor után itt készültem, de úgy hallottam, június elejétől elkezdődik a feltöltése, június végétől pedig már itt edzhetünk.