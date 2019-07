Köszönjük, Bolta és Sule! 3 év után búcsúzik a Szedeáktól a két szerb kosaras

Szép volt, fiúk! Boltics (9-es) és Sulovics erősségei voltak a Szedeáknak. Fotó: Faragó Imre

Az elmúlt három szezon során egy dolog szinte biztos volt a Naturtex-SZTE-Szedeák kapcsán: a kezdőötös Marko Boltics nevével indult, és Nenad Sulovicséval végződött. A két szerb kosaras remek éveket töltött el Szegeden, ezen a nyáron azonban eljött a búcsú ideje.A szurkolók megszerették Boltát és Sulét. Az irányító és abcenter remek játékkapcsolatának sokat köszönhet a Naturtex – pedig nem indult könnyen a szegedi karrierjük, és korábban csak névről ismerték egymást, mégis összenőttek Szedeák-mezben. Egy Körmend elleni idegenbeli vereség alkalmával játszottak először a csapatban, Boltics akkor egy, Sulovics pedig nyolc pontot dobott: négy hónappal később viszont a klubtörténelem egyik legnagyobb sikerét, a Magyar Kupában szerzett bronzérmet ünnepelhették, miután szintén a Körmend ellen már 72–66-ra győzött a Szedeák.Nem egy karriercsúcs is kötődik a szegedi évekhez Boltics és Sulovics számára. Boltics 18 gólpasszt osztott ki 2018 áprilisában, a MAFC ellen megnyert meccs alkalmával, Sulovics pedig egy 2018. áprilisi, Zalaegerszeg ellen elveszített meccsre mégis szép emlékként gondolhat, hiszen karriercsúcsot jelentő 29 pontot szerzett.Nem csupán a pályán mutatott teljesítmény volt az, ami miatt megszerették a drukkerek a két légióst, akik mindig hálásan köszönték a drukkerektől kapott biztatást is.– Anno kevés idejük volt beilleszkedni, de gyorsan zajlott ez a folyamat. Az ő játékkapcsolatuk a liga három legjobbja között volt – emlékezett vissza Vágvölgyi Ákos, aki mindhárom éven át csapattársa volt a szerb párosnak. – Egy csapatra jól hat az a pozitív, humoros karakter, ami őket jellemzi. Akadtak konfliktusaink, de ez ennyi idő alatt természetes, és kedveltem őket. A kupabronz és a kilencedik hely is szép eredmény, aminek tevékeny részesei voltak. Sajnálom, hogy távoznak, de mintha elfáradt volna ez a kapcsolat. Nem az én posztomon játszottak, de sok hasznos meglátással segítettek engem is. Volt persze, hogy nem higgadtan mondták ezeket, de ez sarkallt engem is arra, hogy jobb legyek – zárta Vágvölgyi Ákos.