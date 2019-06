Kovács Andrea bízik a fiatalokkal felfrissített női kosárlabda-válogatott továbbjutásában

Fókuszban. A szlovéneket és a letteket le kell győzni Kovács Andrea szerint. Fotó: MKOSZP

Holnaptól szombatig Prágában szerepel a második felkészülési tornáján az Európa-bajnokságra készülő női kosárlabda-válogatott. A mieink két tesztmeccsen vannak túl, Spanyolországban kikaptak a törököktől és a lettektől is.– Egy ilyen tornán nem feltétlenül az eredmény a fontos, inkább a játék képe – kezdte Kovács Andrea, aki Székely Norbert szövetségi kapitány munkáját edzőként segíti a válogatottnál. – Most sok fiatal érkezett, az a célunk, hogy közülük minél több játékos beépítése megtörténjen, ehhez pedig meg kell adni a lehetőséget nekik. A török egy nagyon jó csapat, minden poszton remek cserelehetőségekkel bírnak, a lettek elleni vereség már kevésbé elfogadható, ott már sajnos a sérültjeink hiánya is erősen befolyásolta a meccs képét.Prágában a házigazdák mellett újból a lettekkel, valamint a csoportbeli ellenféllel, a törökökkel is játszik újra a magyar csapat. A szerbiai Nisben rendezett csoportmeccseken a törökök mellett az olaszokkal és a szlovénekkel találkozik a magyar női válogatott.– Bízom abban, hogy a törökök elleni meccs már nem számít majd, mert addigra kivívjuk a csoportból való továbbjutást, ennek sikerülnie kell – nyilatkozta Kovács Andrea.A szegedi szakember már nem a Szeged KE felnőttcsapatánál dolgozik, hanem a klub utánpótlásában vállalt szerepet.– A fiatalabb játékosok képzésében nagyobb gondokat látok, ezért léptem visszább. Szeretnénk az edzőinket magasabb szintre hozni, több főállású edzővel dolgoznánk.Ebben már előre is léptünk, hiszen a lányom visszajött Spanyolországból. A mai pedagógiai rendszerben nem várható el egy tanártól, hogy a ledolgozott órák után kellő energiával tartson edzést. Három főállású edző dolgozik a klubnál, ennek köszönhetően a legjobbak közé kerülhet az utánpótlásunk. Nagyon furcsállom, hogy sok gimnazista életében soknak számít a napi két óra sportolás, pedig ez több klubnál működik, heti nyolc edzés mellett is leérettségiznek, Szegeden ez sajnos még nem működik – zárta Kovács Andrea.