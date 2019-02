Közbeszóltak a sérülések: bővültek a Hódmezővásárhelyi FC lehetőségei támadásban

A HFC téli átigazolásai



Érkeztek: Balogh Gusztáv, Povázsai Zsolt (mindketten Szeged- Grosics Akadémia), Csordás Simon (Maldív-szigetek), Beszterczei Attila (Pénzügyőr).

Távoztak: Geiger Norbert (Pécs), Kecskeméti László (Spanyolország), Bartyik Norbert (Székkutas), Kovács Zsolt (Gönyű).

Várják a rajtot. Huszár (sárga-kékben) és a HFC a Taksony ellen folytatja az NB III-at. Fotó: Kuklis István

Az utolsó négy őszi bajnokijából hármat is megnyert a Hódmezővásárhelyi FC, azonban ezek jelentették az első sikereket, így a csapat csupán az utolsó előtti helyről várhatja a tavaszi folytatást az NB III-ban. A tél folyamán főképp a megyei I. osztályban szereplő csapatokkal játszott a HFC, igaz, a program többször is módosult.– A tervezett munkát elvégeztük, viszont több meghatározó játékosunk, így Huszár, Koncz vagy Rácz sérülésük miatt végig külön edzettek – kezdte Szűcs Róbert, a HFC edzője. – Három edzőmeccsünk is elmaradt, ezek nagyon hiányoznak, de kemény felkészülésen vannak túl a fiúk, erőnlétben rendben leszünk. Támadójátékban sikerült előrelépnünk, tavaly szinte egy-két játékosban bíztunk, mostanra több variációnk is akad. A védekezésben nem érzek gondot, a helyzetkihasználásunk meghatározó lesz – összegzett a kék-sárgák trénere.Házi gólkirályát, Geiger Norbertet ugyan elveszítette a HFC (az összes változás keretes írásunkban olvasható), viszont Szűcs Róbert úgy érzi, a lehetőségeikhez mérten jó játékosokat szerződtettek a télen.– A csapatszellemmel nincs gond, de ez majd a meccsek alatt áll össze igazán. A saját neveléseink szépen beépülnek, a célunk nem változott, minél több fiatalt szeretnénk a felnőtt csapatban látni. Évente egy-két ilyen játékost terveztünk, ez most több lett, de nincs semmi gond, a megyei I. osztályú csapat is elfogadta a felfelé áramoltatást. A rutintalanság levét ittuk az előző félévben, de egyre jobban számíthatunk a fiatalokra. Várjuk a rajtot, a frissítésbe az elmaradt edzőmeccsek miatt csúszhatott hiba, de motiváltan fogadjuk a Taksonyt– utalt Szűcs Róbert a vasárnapi nyitányra.