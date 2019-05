Közel a feljutás a hátrányból felálló Szeged-GA-nak, legyőzte a HFC a Makót, büszke lehet a SZEOL - NBIII-as eredmények

A HFC megnyerte a megyei derbit a Makó ellen. Fotó: Frank Yvette

A küzdelemre ezúttal is szükség volt. Megszenvedett a sikerért a Szeged-GA (fehérben Cigan).

Fotó: Paksi FC

Hazai környezetben hátrányból fordítva 2–1-re nyerte meg a megyei rangadót a HFC a Makó ellen a labdarúgó NB III Közép csoportjának 28. fordulójában.Egy kontra végén Busa lőtte ki erőből a hosszú alsót az ötödik percben, majd Bódai szöglet után lepattanó labdát bombázott a makói kapuba. A 44. percben már a HFC vezetett, Vass mozgott üres területre és passzolt a hálóba.A második félidőben már nem esett gól, hiába nyomtak a hazaiak, a bennmaradás viszont a hátralévő két forduló eredményeitől függetlenül a HFC-nek és a Makónak is elúszott matematikailag is, mivel a Szekszárd pontot szerzett Pakson.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 28. forduló. Hódmezővásárhely, 250 néző. Vezette: Fekete Tibor – jól (Dobos, Pogonyi).Krnács 7 – Jankelic 6, Szabó Cs. 6,5, Tóth J. 6, Mezei 6,5 – Katona 7, Povázsai 6, Hrabovszki 5 (Darida –, 91.), Vass A. 7 (Szabó M. –, 80.) – Bódai 7, Csordás 7 (Huszár 7,5, 36.). Edző: Szűcs Róbert.Füstös 5 – Tamaskó 6, Zsoldos 4 (Bány B. –, 76.), Magyar Gy. 5, Kóródi 4 – Busa 5, Babolek 4, Juhász J. 4, Tóth T. 5 (Lipták –, 72.), Molnár J. 4 – Széll 4 (Podonyi 5, 55.). Edző: Kolozsvári János.Bódai (41.), Vass A. (44.), ill. Busa (5.).Povázsai (42.), ill. Tóth T. (29.), Magyar Gy. (60.), Tamaskó (74.), Juhász J. (94.).– Örülök a hazai győzelemnek, viszont sajnálom, hogy a nézőket nem tudtuk kiszolgálni még több góllal, pedig az esőben is kitartottak mellettünk.– A HFC idén mindkét meccsét megnyerte ellenünk, így rászolgáltunk a helycserére a tabellán. Hiába szereztük meg a vezetést korán, húsz perc után összeestünk fejben.Roppant fontos meccset nyert meg a Szeged-Grosics Akadémia az Iváncsa ellen, mivel a Szentlőrinc is megnyerte a maga meccsét – egy pont kell ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot, és feljusson a gárda az NB II-be.A viharfelhők nem múltak el Gyula felett a Szeged-Grosics Akadémia–Iváncsa meccs kezdésére, és úgy tűnt, ezek csak tovább gyűlnek, amikor a félidő közepén szinte a semmiből vezetést szerzett a Fejér megyei együttes Aradi Csaba fejesével.A végére azonban kisütött a nap is, köszönhetően a tavasszal ötödik gólját szerző Andorka Péternek, aki előbb Pászka Loránd beadását passzolta az iváncsai kapuba, majd a második félidőben egy remek cselsorozat után szolgálta ki az éppen beállt Hegedűs Martint, aki egymás után másodjára is a kispadról beszállva tudott gólt szerezni.A felszabadult futballt mutatott Iváncsa ellen megszenvedett ugyan a győzelemért a Szeged-GA, de megvan az a három pont, amire nagy szüksége volt a gárdának, hiszen a Szentlőrinc is nyerni tudott a Taksony vendégeként. Így azonban nagyon közel kerültek a feljutáshoz Germán Tamásék, mert ha a hátralévő két meccsükön egy pontot szereznek, akkor biztosan megnyerik az NB III Közép csoportját, és jövőre a másodosztályban folytathatják.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 28. forduló. Gyula, Grosics Akadémia, 400 néző. Vezette: Kátai Gábor (Kövér, Szabó F.).Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka – Oláh, Zvara (Hegedűs, 64.), Germán, Cigan (Coroian, 79.) – Andorka, Popin (Erdei, 56.). Edző: Joao Janeiro.Dániel – Balogh L., Kertai (Folmer, 86.), Hujber, Varga B., Szauter, Fekecs, Szellák (Miklósvári, 67.), Aradi, Cseszneki (Berényi, 80.), Pribék. Edző: Domján Attila.Andorka (41.), Hegedűs (66.), ill. Aradi (27.).Tóth G. (19.), Oláh (30.), Pászka (91.), ill. Balogh L. (22.), Hujber (45.), Cseszneki (80.).: – Nagyon technikás csapat az Iváncsa, amely ezt meg is valósította a pályán, de mi is megmutattuk a saját karakterünket. Nagyon jó meccset láthattak a kilátogató szurkolók, igazán jót játszottunk.A labdarúgó NB III Közép csoportja harmadik és negyedik helyezettjének csatáját hozta a dunaújvárosi derbi, amelyen a második félidő első 10-15 percét leszámítva végig a SZEOL SC dominált. A szegedi labdarúgók sorra alakították ki a helyzeteket, nyolc nagyobb gólszerzési lehetőséget is fel lehetett jegyezni, de a befejezések nem voltak elég pontosak.A félidő után volt két helyzete a Dunaújvárosnak, de kapuba tartó lövése egy sem volt a meccsen, mindössze egy kapufája, így gól nélküli döntetlen lett a vége.Siha Zsolt: – Találat ugyan nem esett a meccsen, de végig közönségszórakoztató volt a játék, jó iramú derbit vívtunk riválisunkkal. Nem tudtunk győzni, de büszkén és elégedetten jöhettünk le a pályáról, hiszen a meccs egy rövid szakaszát leszámítva végig a mi akaratunk érvényesült.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 28. forduló. Dunaújváros, 200 néző. Vezette: Kárpály Mihály – jól (Kovács, Török).Pokorni – Kis, Puskás, Mundi (Kovács, 65.), Dorogi – Horváth, Tóth, Szepessy, Hompót – Barna, Tapiska (Kiss, 80.). Vezetőedző: Lőrincz Emil.Prokop 0 – Tomisics 6 (Horváth –, 74.), Rácz 7, Gajág 7, Grünvald 6 – Kéri 6, Ondrejó 7, Pócs 7, Kozics 6 – Péter 6 (Kalmár 6, 62.), Beretka 6 (Makszimovics –, 84.). Vezetőedző: Siha Zsolt.Kis (79.), ill. Kéri (76.), Rácz (82.).Dabas–Rákosmente KSK 2–3, Paks II.–Szekszárd 1–1, Kecskemét–Pécs 1–1, Kozármisleny–Honvéd II. 0–1, Taksony–Szentlőrinc 2–3.1. Szeged–GA 28 19 5 4 47 – 16 622. Szentlőrinc 28 17 6 5 46 – 20 573. SZEOL SC 28 16 7 5 40 – 15 554. Dunaújváros 28 12 10 6 31 – 18 465. Honvéd II. 28 11 7 10 32 – 36 406. Dabas 28 10 8 10 35 – 35 387. Rákosmente 28 10 8 10 31 – 34 388. Pécs 28 9 11 8 30 – 29 389. Iváncsa 28 9 9 10 42 – 39 3610. Kecskemét 28 8 11 9 33 – 34 3511. Taksony 28 10 4 14 32 – 41 3412. Kozármisleny 28 7 11 10 28 – 29 3213. Szekszárd 28 7 9 12 18 – 29 3014. Paks II. 28 5 10 13 25 – 41 2515. HFC 28 6 5 17 21 – 50 2316. Makó 28 5 5 18 25 – 50 20