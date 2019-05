Közel volt, de elmaradt a csoda: MOL-PICK Szeged-Vardar Szkopje 29-25 - galéria

Korábban:

Bikaként kell küzdeni a 3B-nek, Bodónak (balról), Bánhidinek és Baloghnak. Pastor edző ad nekik lendületet. Hudi Dániel karikatúrája

Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Ha nem hiszünk a továbbjutásban, nem is érdemes pályára lépni. Nagyon megnehezítettük a dolgunkat Szkopjéban, de hiszem, hogy képes ez a csapat a bravúrra hazai pályán. Sokat gondolok már a vasárnapra. Utolsó Bajnokok Ligája-meccsemet játszom hazai pályán a MOL-PICK Szeged színeiben, biztos, hogy komoly érzelmeket vált majd ez ki belőlem. Sok nagy csatát megéltem itt az évek alatt, és szeretnék méltóan búcsúzni, ami ebben az esetben a továbbjutás lenne.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 éző. Vezette: Raluy, Sabroso (spanyolok).Alilovic - Sostaric, Maqueda 4, Bombac 6, Bánhidi 7, Zsitnyikov 5, Källman 2.Gaber 1, Balogh 1, Canellas, Sigurmannsson 3/2, Bodó, P. Rodríguez. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Miloszavljev - Skube 3, Siskarjov, Kristopans 5, Kalaras, R. Ferreira, Gyibirov 4.Ghedbane (kapus), Karacic 8/1, Sztojlov 3, Cupic 2/1, Kiselev, Nedanovski.Roberto García Parrondo.3/2, ill. 2/2.16, ill. 8 perc.az RK Vardar Szkopje 56-52-vel.NYILATKOZATOK:- Az első félidőben rendkívül magas szinten védekeztünk és támadtunk. Nyolccal vezettünk, az volt a célunk, hogy a második játékrészt egy góllal megnyerjük. Kulcsnak bizonyult, hogy a szünet után sok kiállításunk volt. Ekkor visszajött a Vardar a mérkőzésbe, és egy új találkozó kezdődött. Megérdemeltük volna mi is, hogy ott legyünk a négyes döntőben, nem voltunk rosszabb csapat a szkopjeiknél. A párharc kulcsa az idegenbeli találkozónk utolsó pár perce. Az életben elegánsnak kell lenni győzelemnél és vereségnél egyaránt. Azért kértem időt a végén, hogy leállítsam a káoszt a pályán. Olyan helyről származom, ahol a magaviselet fontos, az eredmények fölött vannak az értékek. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a MOL-PICK Szegedhez tartozom, szerencsés ember vagyok. Büszke vagyok a fiúkra is, mindent kiadtak magukból, valamint a szurkolókra is. Elhitték, hogy megcsinálhatjuk, és valóban közel voltunk a továbbjutáshoz. Tanulnunk kell, folytatni a munkát abban a rendszerben, amiben hiszünk.- Büszke vagyok a csapatra, nagyot küzdöttünk, de ezúttal ez nem volt elég. Büszke vagyok a mai hangulatra, illetve arra, ahogyan egész héten viszonyultak hozzánk a szurkolók. Gratulálok a Vardarnak, sok sikert kívánok nekik Kölnben.- Nagyon nehéz meccset játszottunk, a MOL-PICK Szeged kiválóan játszott - nyilatkozta ezt magyarul a tréner, majd hozzátette, sajnálja ami a meccs végén történt, mert az nem kézilabdapályára való.- Az első félidőben borzasztóan játszottunk, nem tudtuk, hogy játszunk támadásban. A szünetben felébredtünk, rájöttünk, hogyan kell játszani, és kétezer százalékot beletenni. Megérdemelten sikerült bejutnunk a legjobb négy közé.A sajtótájékoztató végén a két csapat trénere került komoly szóváltásba, miután egy macedón újságíró arról érdeklődőtt Pastornál, mit mondott Parrondónak a meccs végén idegesen. Ezt követően a szakemberek összeszólalkoztak, majd Pastor és Källman távoztak a sajtószobából. Parrondo nehezményezte, hogy Pastor nem szép megjegyzést mondott neki, amire Stas Skube is ingerülten válaszolt, ekkor hagyták el a szegediek a termet.VÉGEÉszak-macedón örömtánc a csarnok közepén, a sérült Dissinger menne ünnepelni, a biztonsági őrök azonban nem engedik társaihoz, lehet nem ismerték fel a német Európa-bajnok játékost.Vastaps szól a lelátóról, a szegedi szurkolók hálásak a mai csupaszív hazai teljesítményért.támad a Szeged, Ferreira üt oda Bánhidinek, két perc. Elszakad a cérna, Bombac és Canellas és számon kéri, nagy csetepaté alakul ki. A szegediek gyúrója, Djordje Ignjatovics szól oda az egyik játékvezetőnek, villan a piros. Karacic nem túlságosan úriember, akit ér, provokál. Játékost, szurkolót, mindenkit. Meglőki Bombacsot. percek óta áll a játék, végül időt kér Pastor. Huszonhat másodperc maradt a meccsből hátra. Kiesés ide vagy oda, az egész csarnok skandálja, hogy "Szép volt, fiúk!" Balogh elvállja, nem talál kaput. MIloszavljev üres kapura dob, mellé, Sostaric szól oda még neki, hogy ilyen helyzetben már miért próbálta meg.a Vardar megy tovább, Bombac talpról mellé lő. Ferreira gólja nem érvényes. Källmannak nem jó az indítás.Alilovic véd, rohan a Szeged, Bombac lábon találja a kapust. Marad a labda a PICK-nél. Zsitnyikov elszórja a labdát, Cupic az üres kapuba talál, 29-25.Maqueda rendezetlen fel ellen, 29-24. Hátul is a spanyol átlövő a főszereplő, két percet kap.Skube megy bele Gaberbe, Canellas vezet lerohanást, többet lép a sporik szerint.Maqueda véleményes szituációban nem fér a labdához, nem fújnak semmit, támadhat a Vardar.Alilovic véd, Maqueda rendezetlen fal ellen, 28-24. Belemenés Karacicsnál.Gaber beállóból, 27-24. Időt kér a Vardar, hét perc és öt másodperc van hátra a párharcból. Hosszabbítás már biztosan nem lesz, mivel az első mérkőzést 31-23-ra nyerte az észak-macedón együttes.Karacic hétméteresből, 26-24.Skube talpról és távolról, 25-23. Bánhidi beállóból, 26-23.Kristopans lövése Alilovic kezéről bepattan, 25-22. Tíz perc van hátra, kapus nélkül kezd el támadni a Szeged. Sigurmannsson-ziccer, Miloszavljev kitenyereli.hosszú vendégtámadás.Gyibirov kegyetlenül bevágja a szélről, 25-21. Időt kér Pastor. Maqueda lövését védi a kapus, miénk a kipattanó, ismét, Miloszavljev is...Zsitnyikov kiszorított helyzetből, Milszavljev kirúgja, oldalt megy ki szerencsére. Bombac belemegy.szándékos lábat ítélnek Maquedánál, két perc. Sztojlov, 25-20. Bánhidit is kiállítják, Karacic a földön.Sigurmannsson csúnyán fölé vágja a hétméterest. Sego véd, Bombac fölé pattint.Kristopans leforog Maquedáról, 25-19. Siskarjov kap két percet.Segóról bepattan, Karacic, 25-18. Maqueda a kapufára pattint.Zsitnyikov lendületből, 25-17.Sztojlov harcolja ki a Vardar első hetesét. Cupic belövi, 24-17.Karacic balátlövőből, 23-16. Sigurmannsson beállóból, 24-16.Bombac passza erős Källmannak.Gyibirov teker a szélről, kapufáról bemegy, 22-14. Zsitnyikov tarthatatlan, majd Karacic villámgyorsan válaszol, 23-15.Zsitnyikov cselezi magát ziccerbe, 22-13.Bánhidi beállóból, 21-13. Miénk a labda!Bombac asszisztját Bánhidi váltja gólra, 20-13. Sego érkezik a kapunkba, micsoda védéssel mutatkozik be!Källman fut keresztbe, a jobbszélről lő szinte, 19-12. Sztojlov befordul, 19-13, hecceli rendesen lefelé futva a szegedi szurkolókat.Kristopans mozog keresztbe, gól, visszafújják szerencsére a játékvezetők. Sztojlov beállóból, 18-12. Sostaric két perc.Maqueda a rövidbe, 18-11.a Vardar kezdi a második játékrészt, gyorsan lehúzzák a szélre a labdát Gyibirovnak, 17-10. Bánhidi kerül padlóra, Bombac lő, Ghedbane véd, rohan a Vardar, Karacic, 17-11.FÉLIDŐhuszonkilenc másodperc van hátra az első félidőből, időt kér Pastor. Maqueda a hosszú felsőbe, 17-8. Gyibirov még a balszélről, 17-9.Gyibirov szalad be a szegedi falba, eltűnik, Sostaric kap két percet. Kristopans lőhet tisztán, 16-8.Skube ziccerben, kapufa! Bombac lövése becsorog, 16-7.Kalaras teríti le Bombacsot, két perc. Ápolni kell az irányítót, az ő elvesztése óriási érvágás lenne, de nincs baj, felemeli a kezét! Sigurmannsson büntetőből, 15-7.Sztojlov beállóból passzívnál, gól, de nem adják meg!Balogh derékmagasságból a rövid alsóba, 14-7.szegedi blokk, Maqueda indul, visszaér a Vardar, így inkább megáll. Okos!Bánhidi káprázatos labda elkapás, befordul, bepattintja, 13-7.Cupic lőhet nagy szögből, fölé!Karacicsra nem jut ember, 11-7. Bombac, 12-7.jól védekezik a Szeged, Sztojlov fordul be, Bodót látják szabálytalannak, két perc.szegedi labdaszerzés, Källman végigviszi, 11-6. Eksztázisban a csarnok, időt kérnek a vendégek.Alilovic véd, Maquedáé a kipattanó. Bombac elkapta a fonalat, 10-6.Skubéról lemaradnak, 8-6. Bánhidi kemény Kristopansszal, két perc. Zsitnyikov fut keresztbe, 9-6.Bombac rántja össze a védőket Bánhidiról, 8-5.Karacic középről a hosszúba, 7-5.Karacic mellé, fantasztikus a hangulat, mindenki ordít, tapsol, együtt él a játékkal. Bánhidi fordul be, 7-4.eladják a labdát a vendégek, üres a kapu, de visszaérnek. Bombac harmadszor, 6-4.Vardar-támadás, Ferreira kap két percet. Bombac cselezi be magát, 5-4.Kristopans ellen nem tudnak védekezni ma sem a szegediek eddig, 3-4. Bánhidi estében, nagy gól, 4-4.Sostaric kap sárga lapot.Zsitnyikov talál be, 3-2. Kalarast kiállítják. Karacic talpról, 3-3. Zsitnyikov cselére mennek el a védők, a keresztlécre dobja a labdát.Bombac pattint a hpsszú alsóba, 2-2. Alilovic! Kristopans lövését védi.Kristopans átlövésből, 1-2.Skube előtt nyílik a fal, 1-1.Sigurmannsson hétméteresből, 1-0.Bombac góljába fújnak bele a sporik. Zsitnyikov kínaira Källmannak, Miloszavljev véd.ismét Zsitnyikov ront, most Källmannak ad rossz passzt a szélre.fülsüketítő hangulatban támadnak a vendégek, Kristopans ugrik fel, Maqueda a lövőkezénél fogva rántja le, két perc. Källman szerez labdát, visszazár a Vardar.a PICK kezdi a meccset, Zsitnyikov ütközik, kidobja a labdát a pályáról, jöhet a Vardar.kezdődhet a mérkőzés!a játékosok a pályán, az EHF himnusza közben a szegedi szurkolók a két csapat színeiből kirakott kartonlapokat emelnek a magasba, kék-fehér, fekete-piros, ezzel utalva a két tábor baráti viszonyára.hamarosan kezdődik a bemutatás, a szegedi szurkolók azonban már tíz perccel a meccs előtt fantasztikus hangulatot teremtenek, amire az 50 Vardar-szimpatizáns is azonnal reagál.a csapatok beszaladtak az öltözőbe a mezekért, valamint egy utolsó gyors megbeszélésre. Az újszegedi sportcsarnok megtelt, a kapu mögött néhány szék üres, ők az állóhelyeket választották inkább az ülők felett.megvan a harmadik továbbjutó. Majdnem sikerült a párizsi csoda, 34-24-es kielcei veresége után a PSG ma már 32-20-ra is vezetett, végül "csak" 35-26-ra győzött, így búcsúzott a BL-től, a Kielce utazhat Kölnbe.tegnap már két hely elkelt a kölni négyes döntőbe. A Barcelona és a Veszprém otthon is győzött a Nantes, illetve a Flensburg ellen, így kiharcolta a továbbjutást.a szkopjeik keretében nincs változás az első meccshez képest, Parrondo mester továbbra sem számíthat Christian Dissingerre és Vuko Borozanra. Előbbi már elfoglalta helyét a lelátón.Juan Carlos Pastor vezetőedző nem számíthat a mai meccsen horvát válogatott védekező specialistájára, Alen Blazevicre. Az ő helyére Pedro Rodríguez került a keretbe.megérkezett a pályára a szegedi együttes, már kb. ezer szurkoló a csarnokban, akik óriási hangzavart csapnak miközben Bodóék köszöntik őket kifutva.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahova percekkel ezelőtt megérkezett csapatbuszával a MOL-PICK Szeged. Már ekkor 200 szurkoló fogadta a játékosokat és a szakmai stábot, sorfalat állva nekik.A szurkolók üzentek a csapatnak, a MOL-PICK Szegednek, többek között egy Muhammad Ali-idézetet is említettek, amely így hangzik: „A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik."A szegedi szurkolók a szombat délelőtti edzés végén meglepték a csapatot, adtak erőt a vasárnapi meccsre.31–23-ra kapott ki az első meccsen a magyar együttes az észak-macedón Vardar Szkopje ellen. Nyolc gól komoly előny, szegedi szempontból komoly hátrány.– Nem tettünk le az álmunkról – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged spanyol mestere –, arról, hogy idén ott legyünk a kölni négyes döntőben. Iszonyat nehéz dolgunk van, de csak erre a meccsre készültünk. Periódusokra osztottuk fel a meccset, nekünk kell majd tempót diktálni, a Vardar biztos, hogy nem siet majd. Fontos lesz a védekezés, mert ha ez jól működik, akkor tudunk gyorstámadásokat vezetni. Mindenki átérzi a meccs fontosságát, egész héten így edzettünk, nincs olyan, hogy lehetetlen.Totális telt ház lesz a szezon utolsó hazai BL-meccsén. Minden jegy elkelt, így 3150 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot. 50 Vardar-drukker érkezik, a két tábor remek kapcsolatot ápol egymással, de a meccsen biztos, hogy nem lesz barátság. A nagy kérdés, hogy a két egykori szegedi, Skube és Gorbok miként tudja majd feldolgozni, hogy egykori csapatuk ellen kell most is harcolni. Szkopjéban jó hatással volt ez rájuk, de Szegeden más lesz a helyzet.Az is biztos, hogy a Vardar közönsége rendesen felpaprikázta a szegedi játékosokat, Jorge Maqueda a meccs után nem is adta oda a mezét egy helyi fanatikusnak, mert olyan sokszor bántották a meccsen, azt mondta, hogy ezt nem érdemlik meg.Sikerül-e ledolgozni a 8 gólos hátrányt? A héten mindenki erről beszélt, ezzel feküdt, ezzel kelt. Nem egyszerű feladat, sőt nagyon nehéz, de ha a Vardar tudott ennyivel nyerni, akkor az idén remek formában lévő PICK-nek miért ne sikerülne ez a bravúr?A csapatból Alen Blazevic hátsérüléssel bajlódik, így a kőkemény védő játéka kérdéses.A meccsről szöveges online tudósítással és képgalériával jelentkezünk, a találkozót a Sport 1 élőben közvetíti.