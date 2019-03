Krisztián meghívót kapott: bekerült az U14-es válogatottba a szegedi jégkorongozó

Sári Krisztián, a szegedi klub tehetsége meghívót kapott a válogatottba.

Fotó: Hemmertné Németh Annamária

Életében először került be a magyar utánpótlás-válogatott szűkített keretébe Sári Krisztián, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongozója, aki az U14-es korosztály kiválasztóján felelt meg a szakmai stábnak. Több mint száz gyereket teszteltek három edzőtáborban, Kaposváron, Budapesten és Szegeden, ez alapján jutott be a szegedi tehetség a huszonkét fős keretbe. Április 27. és 28. között kétnapos felkészülésen vesznek részt a Tüskesátorban, majd április 29. és május 5. között a spanyolországi San Sebastiánban sorra kerülő World Selects tornán lépnek jégre.– Az edzőtáborok közben még nem lehetett semmit biztosan érezni, így természetesen nagyon örültem, amikor kiderült, hogy engem is kiválasztottak. Apró jelek azért voltak, olykor kiemeltek az edzések után, elmondták, hogy tetszik az a játék, amit mutatok – mesélte Krisztián.A keretbe kerülése azért nagy dolog, mert a másodosztályú utánpótlás-bajnokságban szerepel a szegediekkel, míg a többiek szinte mindannyian az élvonalban edződnek, és már ebben a korban is akadnak erősebb külföldi pontvadászatokban szereplő légiósok.– Az első edzéseken éreztem a különbséget, leginkább annak intenzitásában. Sokkal nagyobb volt a pörgés, fel kellett vennem a tempót. A válogatottban is csatárként számítanak rám, leginkább a jobb oldalon és centerben próbálgatták a játékomat. Az áprilisi összetartásig már nem találkozunk, így annyi a dolgom, hogy a klubomban jól teljesítsek, és egészséges maradjak.Krisztián remekel a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14-es együttesében, az alapszakasz során 11 meccsen szerzett 45 találattal gólkirály lett, de kiosztott 14 asszisztot is. Csapata 90 találatának pont a felét ütötte.– Nyolc éve jégkorongozom Szegeden, ebből hetet jelenlegi edzőm, Csiki Csaba foglalkozott velem, így nagyon hálás vagyok neki, hogy hozzásegített a válogatottsághoz. Ebben szerepe volt Marius Gligának is, hiszen a szegedi mentoredző hívta fel rám a figyelmet a szövetségben – tette hozzá Sári Krisztián, aki a Béke Utcai Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója.