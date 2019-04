Különös helyzetben van Vágvölgyi Ákos - Piszkos munka előtt áll a Szedeák

Nincs több pacsi idén. A sérülés miatt ebben a szezonban már nem játszik Vágvölgyi. Fotó: Török János

A Jászberény elleni idegenbeli meccsel véget ért Vágvölgyi Ákos idénye. A Naturtex-SZTE-Szedeák fiatal hátvédjének kiugrott a válla, azonban mivel egy porc is letört, a probléma megoldása hosszabb időt vesz igénybe.– Most az a kérdés, hogy legyen-e műtét vagy ne. Az operációval megnőne a rehabilitációs idő. Sajnálom a helyzetet, mert fontos meccsek előtt állunk – mondta Vágvölgyi Ákos, aki bízott abban, hogy talán az utolsó meccsekre visszatérhet, de idén valószínűleg már csak kívülről szurkolhat a csapatnak.A Szedeák számára ma kezdődik az alsóházi középszakasz, 18 órától a Kaposvár vendége lesz a csapat. Ott, ahol az alapszakaszban már sikerült nyernie a Naturtexnek: viszont a KKK január óta minden hazai meccsén győzött.– Voltak olyan meccseink, amikor jól játszottunk, és győzelmet érdemeltünk volna, ez átlendíthette volna a csapatot. Az okok? A triplaszázalékunk szörnyű, így nem lehet meccseket nyerni. Nem gondolom, hogy rosszul dobó csapat lennénk, ez önbizalom kérdése. Stabil dobók a légiósaink, de őket is megviseli ez az időszak. Hiányoztak az egylabdás meccsek az idén, elég csak a Kecskemétet megnézni, hány ilyen meccset húztak be – összegezte az alapszakaszt Vágvölgyi, aki hálás a stábnak a szezonban kapott lehetőségekért. Úgy érzi, sokat is fejlődött, de mindez háttérbe szorul, hiszen csapatszinten elmaradtak a sikerek.Ha ma nyerne a Naturtex, még maradna esély arra, hogy elkerülje a play-outot, viszont vereség esetén szinte biztos, hogy a TF Budapesttel kell játszani egy két győzelemig tartó párharcot a bennmaradásért.– Érdekes helyzet, mert nem egy komoly sikerért kell küzdeni, hanem a piszkos munkát kell elvégezni. Mentálisan roppant nehéz egy ilyen play-out, a TF titkon erre készült egész évben, számunkra viszont csalódás, hogy itt tartunk. Valahogy el kell felejtenünk az eddig történteket – zárta Vágvölgyi Ákos.